БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЗАПАЗЕНИ

Таксиметровите водачи в Атина обявиха безсрочна стачка от утре

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
По света
Запази
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Синдикатът на таксиметровите водачи в област Атика (САТА) реши днес да обяви безсрочна стачка от утре, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ.

В област Атика е разположена гръцката столица Атина.

Причина за крайната мярка е обстоятелството, че се очаква в парламента да бъде придвижен за гласуване законопроект, който според водачите е в противоречие с техните интереси. По-конкретно той предвижда от тази година да бъде позволено като таксита да бъдат регистрирани само електрически автомобили, т.е. всяко ново такси ще трябва да бъде електрическо. Водачите настояват тази мярка да бъде отложена поне до 2035 г.

Също така те се противопоставят на възможността автомобили под наем с шофьор да извършват градски превози.

От миналата година таксиметровите водачи в Атина и други гръцки градове проведоха многократни стачки, повечето с продължителност 1-2 дни, в протест срещу предлаганите разпоредби, но въпреки това те не бяха оттеглени.

Освен че обявиха безсрочна стачка, таксиметровите водачи не изключват да организират протестни акции по пътища, летища и пристанища.

Последвайте ни

ТОП 24

НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
1
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Война и петрол: Иран призова държавите към сдържаност около Ормузкия проток
2
Война и петрол: Иран призова държавите към сдържаност около...
"Спрете огъня!": Папа Лъв ХІV отново призова за мир в Близкия изток
3
"Спрете огъня!": Папа Лъв ХІV отново призова за мир в...
Тръмп: Иран много иска да преговаря, но не е готов
4
Тръмп: Иран много иска да преговаря, но не е готов
Стефка Костадинова обяви, че напуска БОК, ще участва в парламентарните избори от името на ДПС - Ново начало
5
Стефка Костадинова обяви, че напуска БОК, ще участва в...
Разследват смъртта на млада жена след естетична процедура в Дупница
6
Разследват смъртта на млада жена след естетична процедура в Дупница

Най-четени

Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
1
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с НПО-то на "Петрохан"
2
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с...
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова, интервенцията е преминала успешно
3
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
4
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Д-р Благомир Здравков за напускащия екип в Педиатричната болница в София: Свободните щатни бройки вече са запълнени
5
Д-р Благомир Здравков за напускащия екип в Педиатричната болница в...
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от Великобритания и САЩ
6
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от...

Още от: Балкани

Година след трагедията в Кочани: 63 бели стола - символ на угасналите 63 живота
Година след трагедията в Кочани: 63 бели стола - символ на угасналите 63 живота
"Не, не се забравя. И ако няма белези, не се забравя" – оцелялата Яна за трагедията в Кочани "Не, не се забравя. И ако няма белези, не се забравя" – оцелялата Яна за трагедията в Кочани
Чете се за: 05:00 мин.
Година от трагедията в Кочани - в пожара загинаха 63 души, над 200 бяха ранени Година от трагедията в Кочани - в пожара загинаха 63 души, над 200 бяха ранени
Чете се за: 01:00 мин.
Трагедията в Кочани: Една година между болката и надеждата за справедливост Трагедията в Кочани: Една година между болката и надеждата за справедливост
Чете се за: 04:12 мин.
В памет на жертвите в Кочани: Велосипедна обиколка и баскетболен мач с участието на пострадали В памет на жертвите в Кочани: Велосипедна обиколка и баскетболен мач с участието на пострадали
Чете се за: 01:00 мин.
Фестивал на шоколада в Румъния Фестивал на шоколада в Румъния
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

Година след трагедията в Кочани: 63 бели стола - символ на угасналите 63 живота
Година след трагедията в Кочани: 63 бели стола - символ на...
Чете се за: 02:47 мин.
По света
С едно евро е поскъпнала потребителската кошница за седмица С едно евро е поскъпнала потребителската кошница за седмица
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Заради по-високите цени на горивата: Търговци очакват 20% поскъпване на стоките Заради по-високите цени на горивата: Търговци очакват 20% поскъпване на стоките
Чете се за: 02:17 мин.
Общество
В рамките на час: 21-годишен засечен два пъти с близо 200 км/ч край Сливен В рамките на час: 21-годишен засечен два пъти с близо 200 км/ч край Сливен
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Тръмп предупреди страните от НАТО, че ги чака "много лошо...
Чете се за: 04:15 мин.
По света
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Кои са водачите на листите на "Прогресивна България"
Чете се за: 33:17 мин.
У нас
Стефка Костадинова обяви, че напуска БОК, ще участва в...
Чете се за: 03:12 мин.
Други спортове
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ