700 000 евро бонуси за служителите в борбата с градушките обяви земеделският министър

Министерството на земеделието е разпределило 700 000 евро за допълнителни възнаграждения на служителите в Агенцията за борба с градушките. Това обяви земеделският министър Иван Христанов на противоградния полигон Старо село край Сливен.

Според Христанов средствата ще бъдат изплатени като бонуси. Експертите в системата, в момента вземат по-малко от минималната работна заплата месечно възнаграждение.

Земеделският министър подчерта, че това е една от държавните агенции, чиято работа е подценявана и към нея погледът е бил "недържавнически". Той коментира още, че се подготвят 21 нови ракетни площадки за борба с градушките в страната, а за Северна България, която се пази по самолетен способ каза, че са готови за сезона. Само за миналата година спасената селскостопанска продукция от Агенцията за борба с градушките е била за над 40 млн. лева.