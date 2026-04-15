Трагедията в Турция: Властите разследват нападението на въоръжен ученик в училище

Нова стрелба в училище в Югоизточна Турция завърши с девет убити и 13 ранени. Трима от тях са в критично състояние. Нападателят е ученик, той също е загинал. Мотивите му засега остават неясни.

Нападателят в град Кахраманмараш е бил в осми клас. Учил е в същото училище. Баща му е бивш полицай. Смята се, че е взел неговите оръжия – 5 на брой със 7 пълнителя. Въоръженото момче влязло в две класни стаи на петокласници и открило безразборен огън. След това се предполага, че се е самоубил. На място са загинали четирима души – три деца и учител.

Мустафа Чифтчи, министър на вътрешните работи: "Това е индивидуално деяние, извършено от 14-годишен ученик, а не терористичен инцидент. Спираме учебния процес в Кахраманмараш за два дни. Изказвам съболезнованията си на нашата нация и желая бързо възстановяване на ранените."

Властите забраниха предаването на живо на кадри, свързани със стрелбата и ограничиха медийното отразяване, за да не се пречи на разследването.

Мюкерем Юнлюйер, управител на провинция Кахраманмараш: "Няма подобно нападение в никое от другите ни училища; подобни слухове се разпространяват в социалните медии".

Стрелбите в училища по принцип са много редки в Турция, но това е вторият такъв случай за два дни. Във вторник 19 годишен бивш ученик откри огън в училище в провинция Шанлъурфа. Той рани 16 души, ученици и учители, преди да се самоубие.

Реджеп Ердоган, президент на Турция: "Нападението се разследва щателно. Лицата, за които е установено, че са проявили небрежност или са виновни, със сигурност ще бъдат подведени под отговорност. От 16-те ранени, седем са изписани. Пожелавам им бързо възстановяване и отправям най-добри пожелания към техните семейства, образователната общност и нашите братя и сестри в Сиверек."

Във връзка с този инцидент четирима ръководни служители в системата на образованието и сигурността бяха отстранени от длъжност, докато тече разследването.