Цените нагоре след еврото: Стотици нарушения на пазара и...
Чете се за: 03:30 мин.
Делото срещу Никола Бургазлиев влиза в съда
Чете се за: 01:20 мин.
Андрей Гюров: Има информация за огромна сума фалшиви...
Чете се за: 04:35 мин.
След вота в Унгария: Реакциите в Европа
Чете се за: 04:22 мин.

Трагедията в Турция: Властите разследват нападението на въоръжен ученик в училище

Емилия Запартова
Извършителят също е загинал, мотивите му засега остават неясни

Нова стрелба в училище в Югоизточна Турция завърши с девет убити и 13 ранени. Трима от тях са в критично състояние. Нападателят е ученик, той също е загинал. Мотивите му засега остават неясни.

Нападателят в град Кахраманмараш е бил в осми клас. Учил е в същото училище. Баща му е бивш полицай. Смята се, че е взел неговите оръжия – 5 на брой със 7 пълнителя. Въоръженото момче влязло в две класни стаи на петокласници и открило безразборен огън. След това се предполага, че се е самоубил. На място са загинали четирима души – три деца и учител.

Мустафа Чифтчи, министър на вътрешните работи: "Това е индивидуално деяние, извършено от 14-годишен ученик, а не терористичен инцидент. Спираме учебния процес в Кахраманмараш за два дни. Изказвам съболезнованията си на нашата нация и желая бързо възстановяване на ранените."

Властите забраниха предаването на живо на кадри, свързани със стрелбата и ограничиха медийното отразяване, за да не се пречи на разследването.

Мюкерем Юнлюйер, управител на провинция Кахраманмараш: "Няма подобно нападение в никое от другите ни училища; подобни слухове се разпространяват в социалните медии".

снимки: БТА

Стрелбите в училища по принцип са много редки в Турция, но това е вторият такъв случай за два дни. Във вторник 19 годишен бивш ученик откри огън в училище в провинция Шанлъурфа. Той рани 16 души, ученици и учители, преди да се самоубие.

Реджеп Ердоган, президент на Турция: "Нападението се разследва щателно. Лицата, за които е установено, че са проявили небрежност или са виновни, със сигурност ще бъдат подведени под отговорност. От 16-те ранени, седем са изписани. Пожелавам им бързо възстановяване и отправям най-добри пожелания към техните семейства, образователната общност и нашите братя и сестри в Сиверек."

Във връзка с този инцидент четирима ръководни служители в системата на образованието и сигурността бяха отстранени от длъжност, докато тече разследването.

ТОП 24

БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
1
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
Необосновано повишение на цените: НАП и КЗП ще изнесат данни за проверките в страната
2
Необосновано повишение на цените: НАП и КЗП ще изнесат данни за...
Неизпълними изисквания като барокамери и "нирвана стаи" заплашват оцеляването на общинските болници
3
Неизпълними изисквания като барокамери и "нирвана стаи"...
Доналд Тръмп: Преговорите с Техеран може да бъдат подновени в следващите дни
4
Доналд Тръмп: Преговорите с Техеран може да бъдат подновени в...
Променлива облачност с валежи от дъжд ни очакват в сряда
5
Променлива облачност с валежи от дъжд ни очакват в сряда
Деветима загинали и 13 ранени при нoва стрелба в училище в Турция
6
Деветима загинали и 13 ранени при нoва стрелба в училище в Турция

Най-четени

Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи изделия от 2040 г.
1
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи...
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
2
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
3
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
4
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
Астронавтите от "Артемис II" наблюдаваха разбиването на метеорити върху повърхността на Луната
5
Астронавтите от "Артемис II" наблюдаваха разбиването на...
Астронавтите от "Артемис II" разговаряха с колегите си на Международната космическа станция
6
Астронавтите от "Артемис II" разговаряха с колегите си на...

Още от: Балкани

Деветима загинали и 13 ранени при нoва стрелба в училище в Турция
Деветима загинали и 13 ранени при нoва стрелба в училище в Турция
Инфлацията в Румъния достига 9,9 процента през март Инфлацията в Румъния достига 9,9 процента през март
Чете се за: 02:07 мин.
Стрелба в училище в Турция: 16 души са ранени, стрелецът се е самоубил Стрелба в училище в Турция: 16 души са ранени, стрелецът се е самоубил
Чете се за: 00:25 мин.
Въздушна тревога бе обявена в Румъния заради атака с дронове на границата с Украйна Въздушна тревога бе обявена в Румъния заради атака с дронове на границата с Украйна
Чете се за: 01:10 мин.
Турската полиция залови 525 души, заподозрени за връзки с „Ислямска държава“ Турската полиция залови 525 души, заподозрени за връзки с „Ислямска държава“
Чете се за: 02:00 мин.
Настя от Молдова е победителката в надпреварата за най-здраво яйце на Великденския фестивал в Босилеград Настя от Молдова е победителката в надпреварата за най-здраво яйце на Великденския фестивал в Босилеград
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

Цените нагоре след еврото: Стотици нарушения на пазара и масови увеличения на стоки и услуги
Цените нагоре след еврото: Стотици нарушения на пазара и масови...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Цените на горивата: Икономисти препоръчват ограничаване на потреблението Цените на горивата: Икономисти препоръчват ограничаване на потреблението
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Трагедията в Турция: Властите разследват нападението на въоръжен ученик в училище Трагедията в Турция: Властите разследват нападението на въоръжен ученик в училище
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Да бъдеш враг на Орбан: Разказ на журналиста Саболч Пани, разкрил зависимостите с Русия Да бъдеш враг на Орбан: Разказ на журналиста Саболч Пани, разкрил зависимостите с Русия
Чете се за: 09:10 мин.
По света
Дни преди изборите: Правителството с мерки за честен вот
Чете се за: 05:15 мин.
Парламентарни Избори 2026
Надвиснала опасност: Над 100 моста в страната са в критично състояние
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Войната в Близкия изток: Все по-близо до мира?
Чете се за: 04:27 мин.
По света
"Лукойл България": Доставките на петрол за месец май са...
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
