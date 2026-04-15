Цените нагоре след еврото: Стотици нарушения на пазара и...
Делото срещу Никола Бургазлиев влиза в съда
Андрей Гюров: Има информация за огромна сума фалшиви...
След вота в Унгария: Реакциите в Европа
Цените на горивата: Икономисти препоръчват ограничаване на потреблението

Светозар Костадинов от Светозар Костадинов
У нас
Въпреки по-високите цени на горивата, от НАП отчитат повишение с 23.5% на продадените количества през март спрямо февруари. Най-голям е ръстът при дизела с 25.2%. През април обаче именно продадените количества дизел намаляват най-много - с 10% спрямо последните две седмици на март. При сравнение между цената на дизела вчера спрямо 28 февруари - датата на началото на войната в Иран - цената е скочила с 38.8%, установяват от приходната агенция. Цената на горивата не е достигнала своя пик, а потреблението на дизел вече е по-предпазливо. Това посочват икономисти, които споделиха в студиото на "Денят започва", че държавата трябва да предприеме мерки за ограничаване на потреблението на горива.

Мерки за намаляване на потреблението на горива - като безплатен градски транспорт в големите градове, вместо държавна намеса в пазара на горива, препоръчват експерти и напомнят, че в момента държавата оперира с удължителен закон за държавния бюджет.

Мартин Владимиров, директор Програма "Енергетика и климат", Център за изследване на демокрацията: "Не трябва да се месим в цената на горивата, ако искаме да предизвикаме недостиг, който се задава за определени страни в ЕС, да наложим таван на горивата - с това ще счупим пазара изключително бързо. Второ не трябва в този момент да се пипа ДДС и акциз при положение, че бюджетната сметка няма да излезе. Трябва да се насърчи намаляване на потреблението."

Не скокът в цената на горивата, а на електроенергията би имал същински ефект върху стойността на храните у нас, посочват експерти.

Петър Ганев, старши изследовател в Институтът за пазарна икономика: "При храните, в много по-малка степен влиза като тежест в цената. Там за да видим ценови шок трябва да говорим за изпускане на цената на ел. енергията. Цялата верига да натежи, а не само транспорта или производството.

Бързо отпушване на Ормузкия проток би нормализирало цените на горивата най-рано през есента, прогнозира Владимиров.

Мартин Владимиров, директор Програма "Енергетика и климат", Център за изследване на демокрацията: "Смятам, че вървим към 2 евро за литър за дизела. при бензина повишението ще се нормализира, но при дизела има недостиг в целия средиземноморски регион."

Държавата трябва да следи и икономическите показатели, за да хване рано признаци на задаваща се рецесия, препоръча Ганев, особено при цени на петрола над 150 долара.

#скок в цените на горивата #Мартин Владимиров #високите цени на горивата #икономисти #цени на горивата #Петър Ганев #новини в Метрото

