Цените на горивата - дизелът е поскъпнал с един цент

Цените на горивата продължават да вървят нагоре. Само за ден дизелът поскъпва с 0,01 евро, а бензинът запазва цената си от 1,48 евро за литър.

По последни данни на НАП средната цена за литър дизел у нас достига 1,78 евро – увеличение с 1 цент спрямо предходния ден и с 4 цента за седмица. На наблюдавана бензиностанция бензинът остава 1,48 евро за литър, докато дизелът се продава за 1,78 евро.

Шофьорите продължават да усещат поскъпването. Част от тях вече отчитат ограничения в разходите си, включително при пътувания и празнуване.

"Повишението ограничава ли ви, що се отнася до празнуване и пътуване? Да, да, ограничаване. Много са високи цените." "Имаме отражение като цяло на такова. Надяваме се скоро да се оправят нещата. "Сега не сме намерили пътуванията, но в бъдеще може така да стане."

Богдан Николов от Асоциация „Активни потребители“ коментира, че съществува риск помощите да доведат до двойно натоварване за гражданите.