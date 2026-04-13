Цените на горивата - дизелът е поскъпнал с един цент

Цените на горивата продължават да вървят нагоре. Само за ден дизелът поскъпва с 0,01 евро, а бензинът запазва цената си от 1,48 евро за литър.
По последни данни на НАП средната цена за литър дизел у нас достига 1,78 евро – увеличение с 1 цент спрямо предходния ден и с 4 цента за седмица. На наблюдавана бензиностанция бензинът остава 1,48 евро за литър, докато дизелът се продава за 1,78 евро.
Шофьорите продължават да усещат поскъпването. Част от тях вече отчитат ограничения в разходите си, включително при пътувания и празнуване.
"Повишението ограничава ли ви, що се отнася до празнуване и пътуване? Да, да, ограничаване. Много са високи цените."
"Имаме отражение като цяло на такова. Надяваме се скоро да се оправят нещата.
"Сега не сме намерили пътуванията, но в бъдеще може така да стане."
Богдан Николов от Асоциация „Активни потребители“ коментира, че съществува риск помощите да доведат до двойно натоварване за гражданите.
„Големият риск е, когато се раздават тези хеликоптерни пари да не стане така, че хем цената да се вдигне, хем безнеса и помощи да получава. Получаването на тези помощи трябва да бъдат обвързани с условия напр. да не се учвеличава цената в някакви параметри. Защото иначе ние ще го платим два пъти - веднъж като клиенти плащайки за по-високи цени, втори път като данъкоплатци."
