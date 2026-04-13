САЩ ще блокират Ормузкия проток днес - решението доведе до скок на цените на петрола

Съединените щати ще блокират Ормузкия проток днес. Мярката влиза в сила в 17.00 българско време. До решението се стигна след провала на преговорите между Вашингтон и Техеран в Пакистан. Заявката на Доналд Тръмп доведе до нов скок на цената на петрола и тази сутрин барел от сорт Брент се продава за над 102 долара.

Имаме най-добрия военноморски флот в света и днес той ще поеме контрола над Ормузкия проток - така Доналд Тръмп обясни решението си, ключовият за петрола морски маршрут, да бъде блокиран. Съединените щати ще спират всички кораби от и към ирански пристанища, обект на преследване ще бъдат и тези, за които се знае, че са платили толтакса на Иран, за да бъдат допуснати през протока.



Решението на Доналд Тръмп идва след провала на маратонските преговори между Вашингтон и Техеран в Исламабад.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Много добри неща се случват по въпроса за Ормузкия проток. Примирието засега е стабилно, защото иранската армия е разгромена. В 10.00 блокадата на Ормузкия проток ще влезе в сила. Други страни също ще ни съдействат и Иран няма да може да продава петрол."

Американските сили ще позволяват на танкери и други плавателни съдове, които не си сътрудничат с Иран да прекосяват Ормуз. Преди това да стане възможно обаче, протокът трябва да бъде разминиран.

Според Иран, блокада на Ормузкия проток от американска страна, е нарушаване на двуседмичното примирие, което и сега е крехко. В Исламабад не беше постигнато споразумение нито за съдбата на ключовия морски маршрут, нито за ядрената програма на Техеран.

Абас Арагчи, външен министър на Иран: "В интензивните преговори на най-високо равнище от 47 години, Иран седна на масата със САЩ с доброто желание да сложим край на войната. На крачка от споразумението, бяхме изправени срещу максимализъм, нови изисквания и блокада.

Нито един урок не беше научен."

На този етап не се очакват нови преговори между Съединените щати и Иран, а Тръмп заяви, че за него вече е без значение дали разговорите ще бъдат подновени. От Иран бяха по-умерени в коментарите си и заявиха, че вариант за сделка все още има.