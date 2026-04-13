Войната в Близкия изток: САЩ ще затворят Ормузкия проток днес в 17 часа българско време

Централното военно командване на Съединените щати обяви, че ще затвори Ормузкия проток днес в 10 часа източноамериканско време или 17 следобед българско.

Това става след провала на преговорите между Вашингтон и Техеран в Пакистан тази събота. Двете страни не успяха да се споразумеят за иранската ядрена програма и в отговор Доналд Тръмп обяви, че протокът ще бъде затворен от американските сили. Няма да се допуска преминаването на плавателни съдове от и към ирански пристанища. Дадена беше заявка и за преследване на всички, които са платили такса на Иран, за да плават през Ормуз. Тръмп допълни и че от Техеран са съобщили, че са минирали Ормузкия проток и сега предстои операция по разминирането му.

Заканата на американския лидер доведе и до скок на цената на петрола тази сутрин. Сорт Брент поскъпна със 7% и се продава за 102 долара за барел. Въпреки това Тръмп изрази оптимизъм за ситуацията: