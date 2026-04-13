БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Войната в Близкия изток: САЩ ще затворят Ормузкия проток...
ЗАПАЗЕНИ

В развитие

Войната в Близкия изток: САЩ ще затворят Ормузкия проток днес в 17 часа българско време

Джанан Дурал
Всичко от автора
A+ A-
Запази

Няма да се допуска преминаването на плавателни съдове от и към ирански пристанища

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Централното военно командване на Съединените щати обяви, че ще затвори Ормузкия проток днес в 10 часа източноамериканско време или 17 следобед българско.

Това става след провала на преговорите между Вашингтон и Техеран в Пакистан тази събота. Двете страни не успяха да се споразумеят за иранската ядрена програма и в отговор Доналд Тръмп обяви, че протокът ще бъде затворен от американските сили. Няма да се допуска преминаването на плавателни съдове от и към ирански пристанища. Дадена беше заявка и за преследване на всички, които са платили такса на Иран, за да плават през Ормуз. Тръмп допълни и че от Техеран са съобщили, че са минирали Ормузкия проток и сега предстои операция по разминирането му.

Заканата на американския лидер доведе и до скок на цената на петрола тази сутрин. Сорт Брент поскъпна със 7% и се продава за 102 долара за барел. Въпреки това Тръмп изрази оптимизъм за ситуацията:

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Много добри неща се случват по въпроса за Ормузкия проток. Примирието засега е стабилно, защото иранската армия е разгромена. В 10:00 блокадата на Ормузкия проток ще влезе в сила. Други страни също ще ни съдействат и Иран няма да може да продава петрол."

#Ормузкия проток #войната в Близкия изток #САЩ #Иран

Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ