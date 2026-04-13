Завръщането на българския полярен кораб: Постиженията и изследванията от 34-тата експедиция до Антарктида

Научно-изследователският кораб „Св. св. Кирил и Методий“ се завърна във Варна след четвъртата си антарктическа експедиция, продължила 155 дни при различни условия. За мисията, научните изследвания и международното сътрудничество разказа в ефира на „Денят започва“ полярният изследовател проф. Христо Пимпирев. По думите му България вече се утвърждава като важен партньор в полярната наука.

Проф. Христо Пимпирев подчерта, че корабът вече е символ на българската научна амбиция в най-тежките условия на планетата.

„Абсолютно, защото досега ние разнасяхме контейнери по другите страни с кораби, които се правят в Китай под чужди флагове. Това е кораб под български флаг, който прави научни изследвания в Световния океан и в най-опасните води на Земята“, посочи той.

