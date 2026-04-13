Трима задържани при акция на МВР срещу купуване на гласове в Плевен, иззети са бюлетини и списъци

113 образци на бюлетини за изборите в неделя и 17 тетрадки с имена и суми срещу тях са открити при полицейска операция в област Плевен. Това съобщи в профила си във Фейсбук и.д. главният секретар на МВР Георги Кандев.
Той посочва, че в рамките на няколко операции на територията на област Плевен, служители на МВР са иззели значително количество доказателства, свързани с купуването на гласове за предстоящите избори.
При извършените действия са открити и иззети:
"• 17 тетрадки и 1 тефтер, съдържащи списъци с имена и вписани срещу тях суми
• 113 образци на бюлетини за предстоящите избори
• 4 115 евро в брой
Задържани са трима души. Образувани са досъдебни производства.", пише главният секретар на МВР Георги Кандев.