Трима задържани при акция на МВР срещу купуване на гласове в Плевен, иззети са бюлетини и списъци

Открити са 113 образци на бюлетини за изборите в неделя и 17 тетрадки с имена и суми срещу тях

113 образци на бюлетини за изборите в неделя и 17 тетрадки с имена и суми срещу тях са открити при полицейска операция в област Плевен. Това съобщи в профила си във Фейсбук и.д. главният секретар на МВР Георги Кандев.

Той посочва, че в рамките на няколко операции на територията на област Плевен, служители на МВР са иззели значително количество доказателства, свързани с купуването на гласове за предстоящите избори.
При извършените действия са открити и иззети:

"• 17 тетрадки и 1 тефтер, съдържащи списъци с имена и вписани срещу тях суми
• 113 образци на бюлетини за предстоящите избори
• 4 115 евро в брой

Задържани са трима души. Образувани са досъдебни производства.", пише главният секретар на МВР Георги Кандев.

ТОП 24

Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
1
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...
Гледайте полуфиналните плейофи в НВЛ за жени по БНТ 3
2
Гледайте полуфиналните плейофи в НВЛ за жени по БНТ 3
При преброени 45% от бюлетините: Партия ТИСА печели абсолютно мнозинство в унгарския парламент
3
При преброени 45% от бюлетините: Партия ТИСА печели абсолютно...
Двама души загинаха при тежка катастрофа в Берковско
4
Двама души загинаха при тежка катастрофа в Берковско
Русия предлага посредничество за мир в Близкия изток
5
Русия предлага посредничество за мир в Близкия изток
Провал на преговорите: САЩ ще блокират Ормузкия проток, каза Тръмп
6
Провал на преговорите: САЩ ще блокират Ормузкия проток, каза Тръмп

Най-четени

Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
1
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви край "Турски поток"
2
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви...
Дъжд и сняг за Великден
3
Дъжд и сняг за Великден
Задържаха петима за нелегален улов на над 16 000 морски таралежи в Гърция
4
Задържаха петима за нелегален улов на над 16 000 морски таралежи в...
Над 3500 отменени резервации в Банско за Великден заради войната в Близкия изток
5
Над 3500 отменени резервации в Банско за Великден заради войната в...
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
6
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...

Още от: Парламентарни Избори 2026

12 април: Предизборните битки в ефира на БНТ
12 април: Предизборните битки в ефира на БНТ
12 000 евро укрити в пояс: Акция срещу купуването на гласове в Търговище 12 000 евро укрити в пояс: Акция срещу купуването на гласове в Търговище
Чете се за: 00:50 мин.
Общински съветник от Разлог и член на СИК са арестувани за купуване на гласове Общински съветник от Разлог и член на СИК са арестувани за купуване на гласове
Чете се за: 00:50 мин.
11 април: Предизборните битки в ефира на БНТ 11 април: Предизборните битки в ефира на БНТ
Чете се за: 01:05 мин.
Откриха тетрадки и тефтери с написани имена и цифри срещу тях при операция в област Монтана Откриха тетрадки и тефтери с написани имена и цифри срещу тях при операция в област Монтана
Чете се за: 02:00 мин.
10 април: Предизборните битки в ефира на БНТ 10 април: Предизборните битки в ефира на БНТ
Чете се за: 00:22 мин.

Водещи новини

Трима задържани при акция на МВР срещу купуване на гласове в Плевен, иззети са бюлетини и списъци
Трима задържани при акция на МВР срещу купуване на гласове в...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Войната в Близкия изток: САЩ ще затворят Ормузкия проток днес в 17 часа българско време Войната в Близкия изток: САЩ ще затворят Ормузкия проток днес в 17 часа българско време
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Спонтанни празненства в Унгария след историческата победа на ТИСА Спонтанни празненства в Унгария след историческата победа на ТИСА
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Втори живот след трансплантация: Историята на Бояна Втори живот след трансплантация: Историята на Бояна
Чете се за: 04:42 мин.
Забравени на празника: Великден в болничната стая и ангелът на...
Чете се за: 06:12 мин.
Общество
Дизелът у нас достигна 1,78 евро за литър
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Голямото прибиране - за какво да внимават шофьорите?
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
След изборите в Унгария: Чуждестранни лидери поздравиха Мадяр
Чете се за: 01:37 мин.
По света
