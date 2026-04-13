Литийното шествие в Бачковския манастир: По традиция изнесоха чудотворната икона на Света Богородица

Стотици вярващи се включват в литийното шествие с чудотворната икона в Бачковския манастир

Стотици вярващи от цялата страна се събират в Бачковския манастир за традиционното литийно шествие с чудотворната икона на Божията майка. Процесията ще премине пеша до местността Клувията – мястото, където светинята е открита през Средновековието.

Подготовката за изнасянето на иконата започва още в ранните часове на деня, като украсата ѝ е важна част от ритуала.

Жена, която от години участва в подготовката, разказва за личния си път към манастира.

„ - БНТ: За коя поредна година идвате да украсявате иконата? - 20 години. Сънувала съм на сън, че тук трябва да идвам, в този манастир. И така дойдох да плета венеца, да чистим иконията, да оправяме и така“, разказва Люба.

Тя обяснява, че подготовката започва дни по-рано.

„Три дена идваме по-рано, чистим иконата, плетем венеца, носим иконата, събирам китките и си отиваме.“

Други доброволци също се включват в украсата, като виждат в това духовен акт.

„Идвам тук, помагам за подготовка на празника, помагам при плетенето на венеца. Всяка година съм тук за четири дни, вярвам много в Господ, желая на всички да бъдат живи, здрави.“

За тях украсата е повече от традиция -трябва да има само хубави, светли мисли.

Някои от вярващите свързват присъствието си в манастира с лични преживявания и чудеса.

„Да, преди много години. Света Богородица ме е спасила в една катастрофа за част от секундата. Моят живот мина като на лента. От автомобила нищо не остана, аз останах жив.“

Монах Ефтимий обясни духовния смисъл на литийното шествие.

„Благодатта, която измолва Пречистата Богородица от нашия Спасител, е онази действена сила, която и в днешния ден ще ни ръководи в литийното шествие към онази древна местност, наречена Клувията, където преди повече от 500 години била скрита, а преди повече от 300 години открита чудотворната икона на Бачковската света обител.“

Днес стотици вярващи поеха по-късно по пътя до местността Клувията, водени от вярата и надеждата си за здраве и благословение.







