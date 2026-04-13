Днес е Светли понеделник – вторият ден от Великденските празници. Според православната традиция с него започва Светлата седмица – период, посветен на прославата на Христовото Възкресение, както и на светите апостоли и Пресвета Богородица.

Това е началото на дни, в които радостната вест за Възкресението трябва да достигне до всички вярващи. Светлата седмица завършва в неделя, наричана още Томина неделя. Тя носи името си от апостол Тома, на когото Христос се явява след Възкресението.

През всички дни от Светлата седмица храмовете се огласяват от Возкресни празнични песнопения.