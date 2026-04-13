Облачно и на места дъждовно през новата седмица

Чете се за: 02:12 мин.
У нас
В понеделник минималните температури ще бъдат между минус 1° и 4°, по долното течение на Струма и Места с 2° - 3° по-високи, в София – около 2°.

На много места вятърът ще стихне и в низините, котловините и около водните басейни ще има условия за намалена видимост. През деня ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността. На места в крайните югозападни райони ще превали слабо. Ще духа слаб, след пладне умерен вятър от изток-югоизток.

Максималните температури ще бъдат между 13° и 18°, в София – около 16°.

По Черноморието също ще бъде слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб, след обяд умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще бъдат 12° - 13°. Температурата на морската вода е 9° - 11°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

В планините ще бъде с разкъсана, в масивите от Югозападна България предимно значителна облачност. Само на изолирани места там ще превали дъжд, по най-високите части на Пирин – сняг. Ще духа слаб, по високите върхове умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 3°.

Във вторник облачността ще продължи да се увеличава, но все още вероятността за валежи е малка. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Минималните температури ще бъдат между 2° и 7°, а максималните – между 14° и 19°. През следващите дни над по-голямата част от страната облачността ще е значителна. На много места, главно в западната половина от страната, ще има валежи от дъжд. Вятърът ще е от изток-североизток, предимно умерен. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 4° и 9°, а максималните – между 12° и 17°.

