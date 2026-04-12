Никола Николов – Паскал се призна за виновен за...
Чете се за: 02:22 мин.
Васил Терзиев: Три нови метростанции се очаква да бъдат...
Чете се за: 02:55 мин.
Акциите срещу купуването на гласове: МВР е иззело над 1...
Чете се за: 01:05 мин.
Разбиха нова схема за купуване на гласове, разплащали онлайн
Чете се за: 01:20 мин.
Здравният министър: Заставаме зад исканията за увеличение...
Чете се за: 04:57 мин.

Чудото на живота: Млада жена с нов шанс след трансплантация

Теодора Георгиева
Чете се за: 04:05 мин.
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
В нощта срещу Велика събота двама мъже получиха шанс за нов бъбрек в Александровска болница.

Донорът е 68-годишна жена от град Пловдив. Екипът на доц. Пламен Димитров е извършил операциите. Единият бъбрек е трансплантиран на 49-годишен мъж от София, а другият – на мъж на 41 години от Свиленград. Избрани са с най-голям процент на органна съвместимост с донора. Състоянието и на двамата е стабилно, с много добри жизнени показатели.

На Възкресение Христово ви разказваме за чудото на живота и новото начало след трансплантация на бъбрек. Пред БНТ говори млада жена, която днес живее втори живот след донорска ситуация, реализирана преди пет месеца.

Бояна Борисова: "Дълбоко в себе си се надявах, че ще дойде моят шанс. След трансплантацията вече се чувствам свободна. Това е моето чудо, най-голямото чудо."

С усмивка на лице и очи пълни с надежда и благодарност, Бояна Борисова споделя, че е преродена. Живее втори живот след трансплантация на бъбрек. В продължение на две години младата жена е на хемодиализа, но изпълнена с вяра, че нейното чудо ще се случи. Преди пет месеца Бояна получава най-важното обаждане – за донорска ситуация.

Бояна Борисова: "Нямаше време да мисля. В този момент имах смесени чувства, бях объркана, но от друга страна си казах – това е моят шанс. Много страх имаше."

Но усмивката й и за миг не е слизала от лицето.

"Тази усмивка е през цялото време, от момента когато е дошла при нас до сега без значение дали е в реанимация, дали е в клиниката, е с тази усмивка, спокойствието те спаси", разказват лекарите.

Бояна е първият пациент, получил шанс за нов живот след въвеждане на трансплантациите на бъбрек във ВМА.

доц. Даниела Петрова, нефролог във ВМА: "Това е едно ново начало за тези хора, това е шансът им да се върнат към нормален живот. Това е момент, когато си готов да дадеш всичко от себе си, за да се случат нещата по най-добрия начин."

Чудото на Бояна се случва след силата, човечността и благородния жест на семейството на донора, дарило частица от своя близък, за да живее младата жена.

доц. Даниела Петрова, нефролог във ВМА: "Това е едно от чудесата и второто чудо е тези хора, които получават орган, да се върнат към нормалността, да са със семействата си."

Бояна Борисова: "Аз много искам да благодаря на моя донор и неговите близки, че са взели това благородно решение в труден момент, за да дарят живот."

Сега Бояна се радва на здравето, което се е върнало при нея.

Бояна Борисова: "Мечтаех си просто да се разхождам в парка и това беше една от мечтите ми в болницата. Човек винаги трябва да има надежда, че ще се случи нещо по-добро."

Около 800 души са в листата за бъбречна трансплантация. Всеки от тях с надежда и вяра, че ще се случи чудото, наречено живот.

#бъбрек #трансплантация #история

ТОП 24

14-годишно дете е в кома след тежка катастрофа край Айтос на Великден
1
14-годишно дете е в кома след тежка катастрофа край Айтос на Великден
Блокада по време на примирие: Цените на петрола пак се повишиха
2
Блокада по време на примирие: Цените на петрола пак се повишиха
След срещата в Исламабад: САЩ все още са склонни да преговарят с Иран
3
След срещата в Исламабад: САЩ все още са склонни да преговарят с Иран
Тръмп: Иран иска да бъде сключено мирно споразумение
4
Тръмп: Иран иска да бъде сключено мирно споразумение
Васил Терзиев: Три нови метростанции се очаква да бъдат пуснати през юли
5
Васил Терзиев: Три нови метростанции се очаква да бъдат пуснати...
Преки разговори между Израел и Ливан
6
Преки разговори между Израел и Ливан

Най-четени

АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
1
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи изделия от 2040 г.
2
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи...
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
3
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
4
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
Астронавтите от "Артемис II" наблюдаваха разбиването на метеорити върху повърхността на Луната
5
Астронавтите от "Артемис II" наблюдаваха разбиването на...
Човешки останки в чувал за боклук са открити в Пловдив
6
Човешки останки в чувал за боклук са открити в Пловдив

България вече разполага с хранилище за радиоактивни отпадъци
Патриарх Даниил отдаде почит на чудотворната икона “Света Богородица - Вратарница” Патриарх Даниил отдаде почит на чудотворната икона “Света Богородица - Вратарница”
Чете се за: 01:15 мин.
Проверяват 7 държавни болници: Купували едни и същи лекарства с до 16 пъти разлика в цената Проверяват 7 държавни болници: Купували едни и същи лекарства с до 16 пъти разлика в цената
Чете се за: 03:55 мин.
КНСБ: С 2% е поскъпнала малката потребителска кошница само за месец КНСБ: С 2% е поскъпнала малката потребителска кошница само за месец
Чете се за: 04:05 мин.
Пуснаха от ареста шофьора на тира, който спря в тунел "Витиня" Пуснаха от ареста шофьора на тира, който спря в тунел "Витиня"
Чете се за: 02:02 мин.
Започна изплащането на компенсациите от 20 евро заради поскъпването на горивата Започна изплащането на компенсациите от 20 евро заради поскъпването на горивата
Чете се за: 01:55 мин.

Никола Николов – Паскал се призна за виновен за контрабанда на цигари
Никола Николов – Паскал се призна за виновен за контрабанда...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
България получи удължаване на дерогацията за „Лукойл“ с още 6 месеца България получи удължаване на дерогацията за „Лукойл“ с още 6 месеца
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
След ерата Орбан: Как ще изглежда Унгария с лидер Петер Мадяр? След ерата Орбан: Как ще изглежда Унгария с лидер Петер Мадяр?
Чете се за: 04:45 мин.
По света
"Бързаме за живот, а после се оправдаваме": Все повече глоби за превишена скорост получават шофьори на линейки "Бързаме за живот, а после се оправдаваме": Все повече глоби за превишена скорост получават шофьори на линейки
Чете се за: 04:37 мин.
Регионални
Започна изплащането на компенсациите от 20 евро заради поскъпването...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Малката потребителска кошница надхвърли 61 евро
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
От първо лице - пътуване към Украйна на Великден: Нощта, в която...
Чете се за: 02:50 мин.
По света
Акциите срещу купуването на гласове: МВР е иззело над 1 милион евро...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
