Чудото на живота: Млада жена с нов шанс след трансплантация

В нощта срещу Велика събота двама мъже получиха шанс за нов бъбрек в Александровска болница.

Донорът е 68-годишна жена от град Пловдив. Екипът на доц. Пламен Димитров е извършил операциите. Единият бъбрек е трансплантиран на 49-годишен мъж от София, а другият – на мъж на 41 години от Свиленград. Избрани са с най-голям процент на органна съвместимост с донора. Състоянието и на двамата е стабилно, с много добри жизнени показатели.

На Възкресение Христово ви разказваме за чудото на живота и новото начало след трансплантация на бъбрек. Пред БНТ говори млада жена, която днес живее втори живот след донорска ситуация, реализирана преди пет месеца.

Бояна Борисова: "Дълбоко в себе си се надявах, че ще дойде моят шанс. След трансплантацията вече се чувствам свободна. Това е моето чудо, най-голямото чудо."

С усмивка на лице и очи пълни с надежда и благодарност, Бояна Борисова споделя, че е преродена. Живее втори живот след трансплантация на бъбрек. В продължение на две години младата жена е на хемодиализа, но изпълнена с вяра, че нейното чудо ще се случи. Преди пет месеца Бояна получава най-важното обаждане – за донорска ситуация.

Бояна Борисова: "Нямаше време да мисля. В този момент имах смесени чувства, бях объркана, но от друга страна си казах – това е моят шанс. Много страх имаше."

Но усмивката й и за миг не е слизала от лицето.

"Тази усмивка е през цялото време, от момента когато е дошла при нас до сега без значение дали е в реанимация, дали е в клиниката, е с тази усмивка, спокойствието те спаси", разказват лекарите.

Бояна е първият пациент, получил шанс за нов живот след въвеждане на трансплантациите на бъбрек във ВМА.

доц. Даниела Петрова, нефролог във ВМА: "Това е едно ново начало за тези хора, това е шансът им да се върнат към нормален живот. Това е момент, когато си готов да дадеш всичко от себе си, за да се случат нещата по най-добрия начин."

Чудото на Бояна се случва след силата, човечността и благородния жест на семейството на донора, дарило частица от своя близък, за да живее младата жена.

доц. Даниела Петрова, нефролог във ВМА: "Това е едно от чудесата и второто чудо е тези хора, които получават орган, да се върнат към нормалността, да са със семействата си."

Бояна Борисова: "Аз много искам да благодаря на моя донор и неговите близки, че са взели това благородно решение в труден момент, за да дарят живот."

Сега Бояна се радва на здравето, което се е върнало при нея.

Бояна Борисова: "Мечтаех си просто да се разхождам в парка и това беше една от мечтите ми в болницата. Човек винаги трябва да има надежда, че ще се случи нещо по-добро."

Около 800 души са в листата за бъбречна трансплантация. Всеки от тях с надежда и вяра, че ще се случи чудото, наречено живот.