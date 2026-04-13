БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Спонтанни празненства в Унгария след историческата победа на ТИСА

Джанан Дурал
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Запази

Вотът в Унгария премина при рекордно висока избирателна активност - над 80%

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Историческа победа за унгарската опозиционна партия ТИСА на Петер Мадяр.

53% или над 3.5 милиона унгарци подкрепиха ТИСА , с което си осигуриха стабилно мнозинство в парламента. Така се слага край на 16-годишното управление на Виктор Орбан и неговата партия ФИДЕС. Вотът в Унгария премина при рекордно висока избирателна активност - над 80%.

За досегашните управляващи са гласували около 38%. Виктор Орбан призна загубата си и съобщи, че е разговарял по телефона с Петер Мадяр. А самият Мадяр заяви, че сега Будапеща ще се върне обратно на своя проевропейски път и призова Орбан вече да управлява само като служебен премиер до смяната на властта. Както в унгарската столица, така и в други части на Унгария до малките часове на нощта имаше спонтанни празненства. Ето и част от първите думи на следващия унгарски премиер:

Петер Мадяр, лидер на ТИСА: "Успяхме! Тиса и Унгария спечелиха! Никога досега в демократичната история на страната не са гласували толкова много хора и нито една партия не е получавала толкова голяма подкрепа. Благодаря на всички над 3 милиона и половина души, които ни дадоха мандат да управляваме. Унгарците казаха не на измамите, на лъжите и предателството. Това беше битката между Давид и Голиат и накрая доброто възтържествува."

#Унгария #избори

Последвайте ни

ТОП 24

Още от: Европа

Водещи новини

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ