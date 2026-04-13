Спонтанни празненства в Унгария след историческата победа на ТИСА

Историческа победа за унгарската опозиционна партия ТИСА на Петер Мадяр.



53% или над 3.5 милиона унгарци подкрепиха ТИСА , с което си осигуриха стабилно мнозинство в парламента. Така се слага край на 16-годишното управление на Виктор Орбан и неговата партия ФИДЕС. Вотът в Унгария премина при рекордно висока избирателна активност - над 80%.

За досегашните управляващи са гласували около 38%. Виктор Орбан призна загубата си и съобщи, че е разговарял по телефона с Петер Мадяр. А самият Мадяр заяви, че сега Будапеща ще се върне обратно на своя проевропейски път и призова Орбан вече да управлява само като служебен премиер до смяната на властта. Както в унгарската столица, така и в други части на Унгария до малките часове на нощта имаше спонтанни празненства. Ето и част от първите думи на следващия унгарски премиер: