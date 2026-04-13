Голямото прибиране - за какво да внимават шофьорите?

от БНТ , Репортер: Десислава Малинова
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Засилен трафик към София в края на празниците, въвеждат ограничения за тежкотоварни камиони

Във връзка с очаквания интензивен трафик днес временно се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления магистралите „Тракия“, „Хемус“ , „Струма“ , както и по път I-1 в отсечката от пътен възел „Симитли“ до пътен възел „Кресна“ на АМ „Струма“ . Целта е да се улесни пътуването, и да се ограничат предпоставките за пътни инциденти на прибиращите се в последния от серията почивни дни.

Сутринта трафикът в района на пътен възел „Симитли“ е спокоен, но се очаква да се засили в следващите часове. В района вече е въведена временна организация на движението, която да поеме очаквания поток от автомобили.

Ограничение за тежкотоварните автомобили над 12 тона ще бъде въведено в часовия диапазон следобед от 12 до 20 часа. От ограниченията са изключени превозните средства, транспортиращи бързоразвалящи се стоки и товари с температурен режим.

Експерти напомнят, че основните причини за тежки пътни инциденти остават високата скорост и неправилните изпреварвания. Затова трябва да бъдат много внимателни

„Най-вече трябва да се съблюдават да не се превишават ограничението на скоростта, да се кара една идея по-спокойно, да няма неправилни изпреварвания и да се спазва дистанцията между автомобилите“, обясни Георги Бързаков, регионален представител на Асоциацията за квалификация на автомобилистите.

По думите му, рискови остават участъците около Кресна и Кресненското дефиле. Той обърна внимание и на неправомерното използване на аварийната лента.

„Аварийната лента се използва само при здравословен проблем на шофьора или някой от пътниците или при техническа неизправност. Шофирането в нея е изключително опасно и е забранено“, подчерта експертът.

В района има засилено полицейско присъствие, като органите на реда следят за спазване на ограниченията и безопасността на движението.

Очаква се трафикът да остане интензивен до края на деня, като от Пътна полиция призовават водачите да бъдат търпеливи и да спазват правилата за движение.

Вижте повече в прякото включване на Десислава Малинова.

#Благоевград #натоварен трафик #Великденски празници #трафик

Контролиран взрив: Екип унищожи плаващ дрон край Черноморец
Контролиран взрив: Екип унищожи плаващ дрон край Черноморец
