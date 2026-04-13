Краят на една епоха - опозиционната партия ТИСА спечели...
Чете се за: 04:57 мин.
Напусна ни Маргрет Николова - един от най-ярките гласове...
Чете се за: 00:50 мин.
Трима задържани при акция на МВР срещу купуване на...
Чете се за: 00:57 мин.
Войната в Близкия изток: САЩ ще затворят Ормузкия проток...
Чете се за: 01:42 мин.

ВОЙНАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Войната в Близкия изток: САЩ ще затворят Ормузкия проток днес в 17.00 часа българско време

Няма да се допуска преминаването на плавателни съдове от и към ирански пристанища

Централното военно командване на Съединените щати обяви, че ще затвори Ормузкия проток днес в 10.00 часа източноамериканско време или 17.00 ч. следобед българско.

Това става след провала на преговорите между Вашингтон и Техеран в Пакистан тази събота. Двете страни не успяха да се споразумеят за иранската ядрена програма и в отговор Доналд Тръмп обяви, че протокът ще бъде затворен от американските сили. Няма да се допуска преминаването на плавателни съдове от и към ирански пристанища. Дадена беше заявка и за преследване на всички, които са платили такса на Иран, за да плават през Ормуз. Тръмп допълни и че от Техеран са съобщили, че са минирали Ормузкия проток и сега предстои операция по разминирането му.

Заканата на американския лидер доведе и до скок на цената на петрола тази сутрин. Сорт Брент поскъпна със 7% и се продава за 102 долара за барел. Въпреки това Тръмп изрази оптимизъм за ситуацията:

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Много добри неща се случват по въпроса за Ормузкия проток. Примирието засега е стабилно, защото иранската армия е разгромена. В 10.00 ч. блокадата на Ормузкия проток ще влезе в сила. Други страни също ще ни съдействат и Иран няма да може да продава петрол."

#Ормузкия проток #войната в Близкия изток #САЩ #Иран

Водещи новини

АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено, за да затрудни движението за София
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Бачковският манастир събра стотици на традиционното литийно шествие Бачковският манастир събра стотици на традиционното литийно шествие
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
САЩ ще блокират Ормузкия проток днес - решението доведе до скок на цените на петрола САЩ ще блокират Ормузкия проток днес - решението доведе до скок на цените на петрола
Чете се за: 03:10 мин.
По света
Вечно дерби: ЦСКА - Левски (ГАЛЕРИЯ) Вечно дерби: ЦСКА - Левски (ГАЛЕРИЯ)
Спорт
Напусна ни Маргрет Николова - един от най-ярките гласове на...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Краят на една епоха - опозиционната партия ТИСА спечели изборите в...
Чете се за: 04:57 мин.
По света
Цените на горивата - дизелът е поскъпнал с един цент
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Задочна размяна на реплики между Доналд Тръмп и папа Лъв XIV
Чете се за: 01:32 мин.
По света
