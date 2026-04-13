Трима задържани при акция на МВР срещу купуване на...
Войната в Близкия изток: САЩ ще затворят Ормузкия проток...
Вечното дерби дава насока на битката за титлата в плейофите

ЦСКА и Левски излизат един срещу друг в 16:00 часа.

С два мача на Светли понеделник, 13 април, ще бъде открит последният 30-и кръг от редовния сезон в Първа лига. От 16:00 е Вечното дерби между ЦСКА и Левски, а три часа по-късно Берое посреща Локомотив Пловдив.

ЦСКА и Левски дават старт на кръга на Националния стадион. Първият сблъсък между „червени“ и „сини“ този сезон завърши с минимален успех на ЦСКА с 1:0 след късен гол на Джеймс Ето‘о. Тогава обаче „армейците“ не бяха в добро състояние и се вдигнаха след успеха над големия съперник, докато Левски беше в топ форма.

Моментното състояние никога не е определящо, когато става въпрос за мачове между двата столични гранда, но все пак – ЦСКА взе пет от последните си шест срещи в елита без допуснат гол, като отстъпи единствено на шампиона Лудогорец с 0:3 в Разград. Тимът на Хулио Веласкес пък е с четири победи и едно равенство – драматичното 2:2 с Добруджа, след загубата от Лудогорец с 0:1 като гост.

ЦСКА и Левски ще се изправят един срещу друг още два пъти в плейофите, а в понеделник на Националния стадион се очакват над 20 000 зрители, въпреки че срещата ще се играе в деня след Великден. Символичните домакини нямат кадрови проблеми, като след наказание в групата ще се завърне Мохамед Брахими, докато „сините“ няма да могат да разчитат на контузените Мустафа Сангаре и Карл Фабиен, както и на наказания Майкон.

„Сините“ могат временно да увеличат разликата пред втория Лудогорец на 12 точки, преди разградчани да гостуват на Арда. ЦСКА пък е сигурен за четворката и може да изпревари временно третия ЦСКА 1948, като същевременно се доближи и на два пункта от Лудогорец.

Главен съдия на двубоя е Мариян Гребенчарски. 28-годишният самоковец ще ръководи Вечно дерби за първи път в кариерата си. Негови помощници са Георги Тодоров и Иво Колев, а на ВАР ще оперират Никола Попов и Димитър Димитров.

По-късно през деня Берое ще търси задължителна победа в борбата си за оцеляване при домакинството на Локо Пд под Аязмото. Заралии са предпоследни с 22 точки, като имат само един успех от десет мача през втория дял – над Монтана с 1:0 на „Огоста“.

Локомотив на Душан Косич от своя страна направи 1:1 с Ботев в градското дерби на „Колежа“ и ще играе във втората четворка в плейофите. „Черно-белите“ са с 45 точки на петото място – една пред шестия Черно море и четири пред съперника в полуфиналите за Купата на България Арда.

Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
Гледайте полуфиналните плейофи в НВЛ за жени по БНТ 3
При преброени 45% от бюлетините: Партия ТИСА печели абсолютно мнозинство в унгарския парламент
Двама души загинаха при тежка катастрофа в Берковско
Русия предлага посредничество за мир в Близкия изток
Провал на преговорите: САЩ ще блокират Ормузкия проток, каза Тръмп
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви край "Турски поток"
Дъжд и сняг за Великден
Задържаха петима за нелегален улов на над 16 000 морски таралежи в Гърция
Над 3500 отменени резервации в Банско за Великден заради войната в Близкия изток
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
Още от: Футбол

Звезди от Висшата лига се присъединяват към благотворителния "Мач на надеждата"
Виляреал затвърди третото си място в Ла Лига с успех над Атлетик Билбао Виляреал затвърди третото си място в Ла Лига с успех над Атлетик Билбао
Интер навакса пасив от два гола и спечели гостуването си на Комо Интер навакса пасив от два гола и спечели гостуването си на Комо
Фрайбург, Щутгарт и Кьолн постигнаха ценни победи в Бундеслигата Фрайбург, Щутгарт и Кьолн постигнаха ценни победи в Бундеслигата
Манчестър Сити спечели гостуването си на Челси с голове след почивката Манчестър Сити спечели гостуването си на Челси с голове след почивката
Девойките на България до 19 г. разгромиха Малта в европейска квалификация Девойките на България до 19 г. разгромиха Малта в европейска квалификация
Трима задържани при акция на МВР срещу купуване на гласове в Плевен, иззети са бюлетини и списъци
Войната в Близкия изток: САЩ ще затворят Ормузкия проток днес в 17 часа българско време Войната в Близкия изток: САЩ ще затворят Ормузкия проток днес в 17 часа българско време
Спонтанни празненства в Унгария след историческата победа на ТИСА Спонтанни празненства в Унгария след историческата победа на ТИСА
Втори живот след трансплантация: Историята на Бояна Втори живот след трансплантация: Историята на Бояна
Забравени на празника: Великден в болничната стая и ангелът на...
Дизелът у нас достигна 1,78 евро за литър
Голямото прибиране - за какво да внимават шофьорите?
След изборите в Унгария: Чуждестранни лидери поздравиха Мадяр
