Втори живот след трансплантация: Историята на Бояна

На втори ден от Възкресение Христово - история за чудото на живота. В следващите минути ви срещаме с една млада жена, която днес живее втори живот, след трансплантация на бъбрек.

„Дълбоко в себе си се надявах, че ще дойде моя шанс. След трансплантацията вече се чувствам свободна. Това е моето чудо, най-голямото чудо“, разказва Бояна Борисова.

С усмивка на лице и очи, пълни с надежда и благодарност, Бояна Борисова споделя, че е преродена. Живее втори живот след трансплантация на бъбрек преди пет месеца. В продължение на две години младата жена е на хемодиализа, но изпълнена с вяра, че едно чудо ще се случи.

Точно на 13 ноември 2025 година Бояна получава най-важното обаждане за донорска ситуация.

„Нямаше време да мисля, трябваше на момента, много бързо да се случат нещата. Викам: „Как така?“ Казаха ми: „Бързо се оправяйте и идвайте.“ И аз казвам: „Но веднага ли?“ – „Да, веднага. Операцията може би ще бъде още тази нощ.“ В този момент имах смесени чувства, просто бях много объркана, но пък от друга страна си казах: това е моя шанс. Много страх имаше“, разказва още Бояна Борисова.

От вълнение на Бояна ѝ се губят моменти преди операцията, но помни, че усмивката не е слизала от лицето ѝ.

„Тая усмивка е през цялото време. От момента, в който е дошла при нас до сега, без значение дали е в реанимация, дали е в клиниката, е с тая усмивка и това нещо спокойствието те спаси“, разказва доц. Даниела Петрова – нефролог във ВМА.

Бояна е първият пациент, получил шанс за нов живот след въвеждане на трансплантациите на бъбрек във Военномедицинската академия.

„Това е едно ново начало за тези хора. Те се връщат към… това е шансът им да се върнат към нормален начин на живот. Нормално е и ние лекарите, и пациентите да имат известни страхове. Всичко ще бъде ли наред? Може би това е нещото, което в този момент имат нужда да чуят и че всичко ще бъде направено по възможно най-добрия начин. Това е един момент, в който си готов да дадеш всичко от себе си, за да може нещата да се случат по възможно най-добрия начин“, обеснява лекарят.

Днес младата жена черпи от живота с пълни шепи.

„Казах си, трябва да се стегна, да продължа да се боря. Живея си нормално, нямам ограничения. Чувствам се щастлива. Радвам се и много дребни неща“, добавя Бояна.

Чудото на Бояна се случва след силата, човечността и благородния жест на семейството на донора, което дарява частица от своя близък, за да живее младата жена.

„Това е едно от чудесата. И второто чудо – тези хора, които получават този орган, за тях възможността да се върнат към нормалността, към нормалния си начин на живот, да бъдат със семействата си, с близките си“ , допълва доц. Даниела Петрова. „Много искам да благодаря на моя донор, въпреки че не го опознавам, и на неговите родители, че са взели това благородно решение в труден момент за тях, за да дарят живот“, споделя Бояна.

Сега Бояна се радва на новия си живот и мечтае само за здраве.

„Аз си мечтаех просто да се разхождам в парка. И това беше една от мечтите ми в болницата. Човек винаги трябва да има надежда, че ще се случи нещо по-добро“, допълва Бояна Борисова.

Към днешна дата около 800 души са в листата за бъбречна трансплантация – всеки от тях с надежда и вяра, че ще се случи чудото, наречено живот.