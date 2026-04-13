Войната в Близкия изток: САЩ ще затворят Ормузкия проток...
Богомил Николов: Поскъпването се усеща най-силно при храните

Поскъпването на стоките се усеща най-силно при храните. Това коментира в "Денят започва" Богомил Николов от Асоциация „Активни потребители“.

Богомил Николов коментира усещането на хората за поскъпване на основните стоки и храни. По думите му статистиката реагира със закъснение на пазарните процеси.

„Сега официалната статистика също ще започне да регистрира в следващите месеци, просто защото заради последната актуална криза с горивата няма как тази инфлация в горивата да не се предаде след това по веригата и на другите стоки“, каза Богомил Николов.

Той допълни, че поскъпването не е равномерно при всички продукти, но най-силно се усеща при храните.

„При храните се проявява малко по-отчетливо и понеже хората пазаруват храни всеки ден, това прави много силно впечатление“, посочи той.

По повод съмнения за необосновано покачване на цени и практики на търговците, Николов обясни, че законът допуска повишения само при икономически причини.

„Съгласно закона, изменението на цените трябва да бъде само ако е обосновано от икономически фактори“, каза той.

Николов подчерта, че при реална конкуренция на пазара злоупотребите са по-ограничени.

„Пазарите най-трудно могат да заобиколят законите на пазара. Ако на една сергия има 20 или 50 продавача, те трудно могат стигнат картел. Където има конкуренция, не би трябвало да се притесняваме“, заяви той.

Експертът обърна внимание, че самите потребители също влияят върху ценовите процеси чрез избора си.

„Ние трябва да бъдем инспекторът, защото чрез поведението си ние в много силна степен регулираме пазара“, каза Николов.

По отношение на услугите и отчетените увеличения в такси и абонаменти, той отбеляза, че част от поскъпването идва от закръгляване на цените и адаптация към нови условия.

„Там може би имаше ефекта на закръгляването. Просто защото цените няма как да останат къдрави…нещо и 3, нещо и 14,някак неудобни цени и всъщност тези закръглявания отидоха нагоре“, каза той.

Богомил Николов коментира и държавните мерки при кризи.

"Големият риск е, когато се раздават тези хеликоптерни пари да не стане така, че хем цената да се вдигне, хем бизнеса и помощи да получава. Получаването на тези помощи трябва да бъдат обвързани с условия, например да не се увеличава цената в някакви параметри. Защото иначе ние ще го платим два пъти - веднъж като клиенти плащайки за по-високи цени, втори път като данъкоплатци."

#Потребителски цени #мерки срещу поскъпване #"Активни потребители" #Богомил Николов #новини в Метрото

