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Заради високата цена на златото, хора претопяват луксозни часовници

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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заради високата цена златото хората претопяват часовници
Снимка: илюстративна
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Заради близо рекордните цени на златото, хора претопяват луксозни часовници от модели превърнали се в икони, защото стойността на златото в тях е по-висока от цената им при препродажба, съобщава Ройтерс.

Интервюта на агенцията с дузина търговци, експерти от бранша и инвестиционни консултанти показват, че най-засегнати са класически модели на някои от най-скъпите марки.

Някои от тях съдържат до над 200 грама злато, което означава, че стойността им като скрап може да достигне десетки хиляди долари.

За пример агенцията дава съдържанието на злато в един такъв часовник претопен наскоро. То е било на стойност 7749 долара - с 35 процента повече от аукционната му цена. Според експерт от бранша претопяването "се случва предимно със съвременни употребявани часовници, а също и с по-стари винтидж часовници, които все още не са колекционерски." Няма официални данни, показващи колко луксозни часовници се претопяват.

В момента цената на златото се движи около 4100 долара за тройунция, което е почти двойно повече от средната стойност за 2024 г. Очакването е тя да достигне между 5400 и 6300 долара за унция тази година. Пазарната цена на употребяваните часовници обаче не е последвала същата тенденция и се очаква натискът за претопяване на часовници да продължи.

#цена на златото #часовници #новини в Метрото

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