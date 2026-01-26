БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Рекордна цена на златото – над 5000 долара за тройунция

Ива Стойкова от Ива Стойкова

Чете се за: 00:42 мин.
По света
Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Цената на златото достигна рекордната цена от над 5000 долара за тройунция.

Тласък за покачването на стойността на златото даде засилващото се напрежение между Съединените щати и НАТО заради Гренландия. Интересът на инвеститорите се обяснява с нарастващото геополитическо напрежение и опасенията, свързани с инфлацията.

Миналата година златото скочи с 64%. А анализатори прогнозират, че през настоящата година цената на благородния метал може да надхвърли 6 хиляди долара за тройунция. Цената на среброто също премина прага от сто долара за тройунция за първи път в историята.

Product image
