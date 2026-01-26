Рекордна цена на златото – над 5000 долара за тройунция

Цената на златото достигна рекордната цена от над 5000 долара за тройунция.



Тласък за покачването на стойността на златото даде засилващото се напрежение между Съединените щати и НАТО заради Гренландия. Интересът на инвеститорите се обяснява с нарастващото геополитическо напрежение и опасенията, свързани с инфлацията.

Миналата година златото скочи с 64%. А анализатори прогнозират, че през настоящата година цената на благородния метал може да надхвърли 6 хиляди долара за тройунция. Цената на среброто също премина прага от сто долара за тройунция за първи път в историята.