БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Снежна надпревара: 700 хъскита тичат в Чехия като знак на кучешката смелост

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Над 100 състезатели и техните 700 хъскита се включиха в тазгодишното издание на популярното кучешко надбягване "Седивачкув". То се провежда в заснежените Орлички планини в Чехия.

Състезателите изминаха суровия планински терен в четири етапа, включително нощни преходи, докато кучетата теглеха шейните с впечатляваща сила и скорост. Надбягването е повече от спорт – то изпитва смелостта, издържливостта и връзката между човек и куче.

Кучешкото надбягване се провежда всяка година като празник на снега и кучешката мощ, привличайки участници от 13 държави. Името на състезанието идва от хъскито на организатора, което се е изгубило преди старта на първото издание и се е превърнало в символ на смелостта на всички участници.

#хъски #Чехия #кучета #състезание

Последвайте ни

ТОП 24

Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
1
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
2
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Заради пиян българин - полет от Лондон за София кацна аварийно в Мюнхен
3
Заради пиян българин - полет от Лондон за София кацна аварийно в...
Двама души загинаха при тежка катастрофа на главния път Бургас - Малко Търново
4
Двама души загинаха при тежка катастрофа на главния път Бургас -...
Деница Сачева за Румен Радев: Тази надежда е просто един балон
5
Деница Сачева за Румен Радев: Тази надежда е просто един балон
200 милиона американци са в плен на арктически студове, пикът на бурята е утре
6
200 милиона американци са в плен на арктически студове, пикът на...

Най-четени

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
3
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
4
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
5
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в първото шоу от националната селекция на БНТ за "Евровизия 2026"
6
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в...

Още от: Любопитно

От 20 до 160 евро струва вечеря за двама в Европа, най-евтино е в Косово, къде е България?
От 20 до 160 евро струва вечеря за двама в Европа, най-евтино е в Косово, къде е България?
С четирите си номинации за "Оскар" филмът "Тайният агент" дава тласък на бразилското кино С четирите си номинации за "Оскар" филмът "Тайният агент" дава тласък на бразилското кино
Чете се за: 04:57 мин.
Ледена красота: Замръзна езерото Мичиган (СНИМКИ и ВИДЕО) Ледена красота: Замръзна езерото Мичиган (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 00:45 мин.
Спасиха младо фламинго, кацнало на пътя край бургаското село Братово Спасиха младо фламинго, кацнало на пътя край бургаското село Братово
Чете се за: 00:55 мин.
На ръба на Космоса: Шестима души минаха отвъд линията на Карман за кратко На ръба на Космоса: Шестима души минаха отвъд линията на Карман за кратко
Чете се за: 01:02 мин.
Леонардо ди Каприо и Тимъти Шаламе с номинации за "Оскар" Леонардо ди Каприо и Тимъти Шаламе с номинации за "Оскар"
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
След рулетката с мандатите: Предстои избор на служебен премиер След рулетката с мандатите: Предстои избор на служебен премиер
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
От лев към евро – последна седмица плащаме и с двете валути От лев към евро – последна седмица плащаме и с двете валути
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Транспортни блокади по западната ни граница Транспортни блокади по западната ни граница
Чете се за: 01:00 мин.
Регионални
Почит към застреляния 37-годишен мъж в Минеаполис
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Израелска операция – издирват последния заложник в Газа
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Хамбург е домакин на среща на върха за Северно море
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Предупреждения за значителни валежи и поледици са в сила днес
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ