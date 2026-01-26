БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Хамбург е домакин на среща на върха за Северно море

Ива Стойкова
Чете се за: 00:50 мин.
По света
В нея ще вземат участие представители на Европейския съюз и НАТО

Снимка: БТА
Хамбург е домакин на среща на върха за Северно море. Основната цел на разговорите е засилване на сътрудничеството в енергийния сектор, включително разширяване на офшорната вятърна енергия и развитие на трансграничния пазар на водород.

Срещата е ръководена от германския канцлер Фридрих Мерц. В нея ще вземат участие енергийните министри на всички 9 държави с излаз на Северно море. Ще има представители и на Европейския съюз и НАТО.

В срещата ще се включат и представителите на повече от 100 компании. Първата среща на върха за Северно море се проведе в Дания през 2022 г. в отговор на войната в Украйна и усилията на да се намали зависимостта на Европа от вноса на руски изкопаеми горива.

