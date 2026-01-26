БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
След рулетката с мандатите: Предстои избор на служебен премиер

Президентът трябва да определи и дата за предсрочните парламентарни избори

Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Очаква се през тази седмица решението на президента Илияна Йотова кога ще даде старт на процедурата по избор на служебен министър-председател.

Първата жена президент на страната трябва да проведе консултации с парламентарно представените партии, както и разговори с потенциалните кандидати за служебен премиер. Според последните промени в Конституцията за поста може да се избира само от 10-те лица в така наречената "домова книга".

Това са председателят на Народното събрание, управителят и тримата подуправители на БНБ, омбудсманът и неговият заместник, шефът на сметната палата или неговите заместници. Част от тях вече заявиха своя отказ за това. Заедно с назначаването на служебно правителство, президентът трябва да определи и дата за предсрочните избори, които да се проведат в срок до два месеца.

#президентът Илияна Йотова #службен премиер #ново служебно правителство

