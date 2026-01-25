Значителни валежи ще има утре в Южна България

По-топло от обичайното за края на януари ще бъде в близките дни. Ще има и много валежи, но поради високите температури – от дъжд.

Причината – поредица от средиземноморски циклони, които ще преминават през Балканите.

Минималните температури в първия ден от работната седмица ще бъдат от минус 1° в северозападните райони до 9° в югоизточните, в София - около 2°.

През нощта и утре преди обяд в западната и централната част от Дунавска равнина ще вали предимно слаб дъжд и там ще има условия за поледици. Значителни валежи се очакват в Южна България, а в областите Смолян и Кърджали е обявен код оранжево за възможни локални количества над 60 литра на кв.м за денонощие.



В Източна България и на север от планините ще духа умерен и силен южен вятър и максималните температури там ще бъдат между 9° и 14°. В останалата част от страната се очакват стойности от 3° до 8, в София около 7°,

на морския бряг, където ще завали едва през нощта срещу вторник - от 8°и 12°.

В планините ще бъде с валежи, по-интензивни в Рило-Родопската област. Поради високите за сезона температури и там, границата между сняг и дъжд ще бъде на около 1700 метра. Ще духа силен и бурен южен вятър, който през деня ще започне да отслабва.

В по-голямата част от Европа ще има валежи.

Значителни количества дъжд ще има на Пиринеите и на Британските острови. С преноса на по-топъл въздух, в Централна Европа, където също ще вали дъжд , ще има условията и за поледици. Интензивни валежи от дъжд ще има и на Балканите, особено в централните и южните райони от полуострова. В Гърция валежите ще придружени и от нетипичната за сезона гръмотевична дейност.

У нас във вторник ще бъде с валежи от дъжд, които до вечерта навсякъде ще спрат. От северозапад ще проникне по-студен въздух и температурите слабо ще се понижат. В сряда минималните още ще се понижат и ще бъдат близки до нулата, но максималните ще се повишат. В четвъртък и петък отново ще бъде с валежи от дъжд, по-значителни през първия ден в Южна България, а през втория - в Северна България. Ще остане топло за края на месец януари.



