Румен Ненков за присъединяването на България към Съвета за мир на Тръмп: Законно е

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Абсолютно законно е присъединяването на България към Съвета за мир с мандат на правителството в оставка. Това обясни в предаването "Интервюто" бившият конституционен съдия Румен Ненков.

"Беше абсолютно съобразено с Конституцията. Конституцията, виждам по форумите питат - "ама, как може правителство в оставка? Правителство в оставка, както и служебно правителство, те изпълняват всички функции на правителство. В Конституцията ясно е записано, че външната политика на страната се ръководи и се упражнява от правителството. Правителството, когато сключват някакъв международен договор, с който се засягат човешки права и има политически характер, го внася в парламента. Парламента има право да го одобри или не. А иначе, тук какво е, дали трябваше? Еми, първо, доколкото разбирам, ние малко влизаме гратис. Не се искат от нас пари."

По отношение на това дали е ограничен изборът на президента Илияна Йотова кой ще бъде следващ служебен премиер, Ненков коментира:

"Първо, списъкът не е толкова кратък и второ - всички тези хора, това, че са политизирани, няма нищо лошо. Не може да бъдеш министър-председател и да си деполитизиран. Вие го нарекохте журналистите "Домова книга", но в тази "Домова книга" влизат много значими личности, които са получили доверие от парламента. А да не не би някой, който е световно неизвестен и изведнъж стане и после сключи договор, примерно сериозен, който да върже държавата да е по-добре?"

Според думите му "все някой ще се намери да поеме тази тежка участ да организира изборите".

Ненков смята за невъзможна хипотезата всички потенциални кандидати за служебен премиер да откажат.

"Мен ми се струва, че това няма да се получи, защото все някой ще се съгласи. По-сложен беше въпросът от тези, които са получили мандата си, защото това е част от мандата, възможността да оглавиш правителство, които са били получили мандата си преди да бъдат въведени измененията в Конституцията, защото те, когато са били назначавани или избирани на съответните позиции, не им е било известно, че така ще бъде променена Конституция. Но аз вярвам, че това е твърде хипотетично."

Бившият конституционен съдия подчерта, че Румен Радев не е спазил едно от ключовите си обещания.

"Оставката на президента Радев е в рамките на Конституцията. Той фактически упражни своето право на избор, като предпочете вместо да довърши президентския си мандат да се отдаде на партийно ръководство и на партийна политика. Очевидно е, че неговите вече тежнения ще бъдат, неговите цели ще бъдат в представителство в парламента и евентуално в изпълнителната власт. А пък иначе оценката за неговото президентство е специално, аз мятам, че има какво да се иска. Аз по начало съм критичен. Интересуваше ме най-много съдебната власт. Един държавен глава, когато обещае нещо, трябва да го изпълни. Той каза, че ще предложи промени в Конституцията. Дори имаше едно заявление, че тези промени са готови. Само, че те не видяха бял сват, никой дори не ги прочете. Дори да се отхвърлят тези промени от парламента, те щяха да имат много силен политически отзвук. Цялата общност, правна общност, съдии, прокурори, следователи, а и извън тях, научната общност, можеха да ги подкрепят. Това щеше да има много силен ефект. И освен това, понеже стана дума за президента Радев, аз мисля, че той дължи едно обяснение, какво точно разбира под понятието "мутри" и дали това е само олигархията, която се прилепва към всички политици и дали той ще прави политика без икономически кръгове около себе си.
БНТ: Т.е. имате очаквания, че някой може да се прилепи и към него?
- Както винаги е ставало до сега."

Вижте целия разговор във видеото

#бивш конституционен съдия #Съвета за мир #Доналд Тръмп #Румен Ненков #оставка #Румен Радев

Още от: Сигурност и правосъдие

Общинският съветник от София, обвинен в изнудване, е пуснат под гаранция
Общинският съветник от София, обвинен в изнудване, е пуснат под гаранция
Административният съд в Бургас отмени заповедта за спиране на завода за дървопреработване във Велико Търново Административният съд в Бургас отмени заповедта за спиране на завода за дървопреработване във Велико Търново
8781
Чете се за: 01:30 мин.
Прокуратурата обвини четирима за организирана група за изнудвания Прокуратурата обвини четирима за организирана група за изнудвания
Чете се за: 01:00 мин.
КС отхвърли искането на депутати за противоконституционност на избора на премиер и състав на Министерски съвет КС отхвърли искането на депутати за противоконституционност на избора на премиер и състав на Министерски съвет
Чете се за: 00:50 мин.
Отстраниха лекаря, обвинен в подкуп за решения за намалена работоспособност Отстраниха лекаря, обвинен в подкуп за решения за намалена работоспособност
Чете се за: 02:00 мин.
Референдумът за еврото: КС реши, че няма да го гледа по същество Референдумът за еврото: КС реши, че няма да го гледа по същество
Чете се за: 00:27 мин.

