Двама души загинаха при тежка катастрофа на главния път Бургас - Малко Търново
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
Дмава души загинаха при тежка катастрофа на главния път Бургас - Малко Търново. Инцидентът е станал в 17.16 ч. в района на с. Маринка.

Ударът е бил челен между две превозни средства. Едната кола, която се е движела в посока Маринка навлиза в лентата за насрещно движение и се блъска челно в друг автомобил. На място са починали 41-годишният шофьор на единия автомобил и негов 52-годишен спътник, пътуващ на предната дясна седалка. Шофьорът на другата кола е 32-годишна жена. Откарана е в болница в съзнание, но в недобро общо състояние.

Заради ПТП-то пътят Бургас - Малко Търново е затворен, а движението се пренасочва през бургаския комплекс “Меден рудник”.

#двама загинали #Бургас #тежка катастрофа #малко търново

