ИЗВЕСТИЯ

Чете се за: 02:42 мин.

Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите

bnt avatar logo от Екип на "По света и у нас"
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Превозвачи от Сърбия, Черна гора и Босна и Херцеговина започват протест

Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Снимка: БТА - архив
Превозвачи от Сърбия, Черна гора и Босна и Херцеговина ще започнат блокада на граничните пунктове със страните от шенгенското пространство от утре. Това ще засегне и преминаването на българската граница. Причината е новото европейско правило „90 на 180“, което ограничава пребиваването на професионални шофьори от трети страни в ЕС до 90 дни в рамките на 180 дни. Очаква се блокадите да причинят значителни загуби за всички засегнати страни, включително и за българските шофьори.

Всяка седмица Иван пътува до Италия през граничен пункт "Калотина". От утре ще му се наложи да смени маршрута си - през Румъния, заради блокадата на колегите му от Сърбия.

Иван Чакърски - международен шофьор: "Там разходите са по-големи, километрите са повече и най-вероятно няма да ни бъдат заплатени. С тази блокада усложняват нашата работа."

През Румъния, поне до края на протестите, ще пътува и Георги.

Георги Зидаров - международен шофьор: "Едно обикаляне през Румъния се увеличава маршрутът с 700-800 км, това значи ден и половина повече каране за нас. Разходът се оскъпява и курсът - и той."

Други шофьори са на мнение, че недоволството няма да засегне България.

Николай Стойков - международен превозвач: "Не мисля, че на българските фирми ще се отрази, защото 90% минават през Румъния, няма граници, няма чакане."

Оказва се, че това е проблем и за някои шофьори от Сърбия.

Арсений - международен шофьор, Пирот, Сърбия: "Работодателите имаха достатъчно време да направят нещо, но не направиха нищо и затова сега ще затварят границите от вътре и това не е решение. Сърбия с най-скъпата такса за пътища, ще си остане празна, ето това е решението и нищо. Сръбските превозвачи, които са били до Турция, сега не могат да се върнат в Сърбия, защото границите ще са затворени, ако карат за Сърбия трябва да чакат на границите, колко дни - никой не знае. Ако карат за ЕС, не могат да правят транзит през Сърбия, което е по-кратко, трябва да минат през България, през Румъния, което е повече време, повече гориво."

Според браншови организации загуби ще има както за българските превозвачи, така и за тези от протестиращите държави.

Емил Николов - Съюз на международните превозвачи: "Заради заобикалянето ще има и загуби, между 10 и 12 евро на час престои преки разходи, които са свързани със заплати на водачите и разход на гориво."

Алексанър Стамболийски - Съюз на транспортните работници в България: "Тези страни, които в момента искат да затворят границата с ЕС, ще имат силни затруднения, за тях ще бъде много по-голям проблем, транзитният трафик, който до сега осигуряваше сериозни приходи за тези държави, ще пострада сериозно."

От 10 април системата за влизане/излизане ще следи правилото „90 на 180“ за шофьори от трети страни. Външното ни министерство съветва българските граждани и особено водачите на тежкотоварни автомобили да следят трафика на границата ни със Сърбия заради протеста. А организаторите са заявили, че няма да бъдат засегнати леките автомобили.

По темата работиха: Алекс Христов, Али Мисанков и Владислава Миланова

