БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
Чете се за: 02:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Лора Славчева: Надявам се във втория дял на първенството да подхождаме както днес

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
Запази

Разпределиятелят на Марица Плодвив определи отбора на Левски като много добър.

лора славчева надявам втория дял първенството подхождаме както
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Разпределителят на Марица Плодвив Лора Славчева призна, че не е очаквала отборът да постигне толкова категорична победа над Левски в първия си мач от втория дял на сезона.

Възпитаничките на Ахметджан Ершимшек спечелиха гостуването си на "сините" с 3:0 гейма.

"Очаквах да излезем дори по-силно. Очаквах мачът да завърши 3:1. Яд ме е за началото на втория гейм, но се пак се преборихме и спечелихме с 3:0. Подходихме лежерно във втория гейм, което е присъщо за нас. Това трябва да го променим. Аз и другите момичета трябва да работим по всички елементи", сподели тя след срещата в интервю за БНТ.

Волейболистката се надява отборът да продължи със сериозния подход и през втория дял на първенството.

"Надявам се във втория дял на първенството да подходим, както подходихме тук. Първо ни предстои мач от Шампионска лига. Да видим там как ще излезем, надявам се с чисти глави. За мен Левски е много добър отбор, казвам го постоянно. Момичетата се борят много, за което им благодаря. Оценявам го и злобата, която имат към нас също ни помага", допълни Славчева.

Вижте цялото интервю във видеото.

Свързани статии:

Марица започна втория дял от първенството с успех над Левски
Марица започна втория дял от първенството с успех над Левски
Нов категоричен успех за шампионките.
Чете се за: 01:52 мин.
#ВК Марица Пловдив #Лора Славчева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
1
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
Националната селекция - кой ще продължи в надпреварата за "Евровизия 2026"?
2
Националната селекция - кой ще продължи в надпреварата за...
Заради пиян българин - полет от Лондон за София кацна аварийно в Мюнхен
3
Заради пиян българин - полет от Лондон за София кацна аварийно в...
Деница Сачева за Румен Радев: Тази надежда е просто един балон
4
Деница Сачева за Румен Радев: Тази надежда е просто един балон
САЩ в очакване на рекорден студ - Извънредно положение в 18 щата и температурни рекорди
5
САЩ в очакване на рекорден студ - Извънредно положение в 18 щата и...
Политическа интрига - коментари и догадки за бъдещия проект на Румен Радев
6
Политическа интрига - коментари и догадки за бъдещия проект на...

Най-четени

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
3
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
4
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
5
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в първото шоу от националната селекция на БНТ за "Евровизия 2026"
6
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в...

Още от: Видео

Гледайте по БНТ 3 битките за медалите на европейското първенство по водна топка
Гледайте по БНТ 3 битките за медалите на европейското първенство по водна топка
Гледайте поредицата "Истории от Олимпийските игри" всяка неделя от 13:15 ч. по БНТ 1 Гледайте поредицата "Истории от Олимпийските игри" всяка неделя от 13:15 ч. по БНТ 1
Чете се за: 00:47 мин.
Ахметджан Ершимшек: Трудно е да играеш срещу Левски Ахметджан Ершимшек: Трудно е да играеш срещу Левски
Чете се за: 01:30 мин.
"Истории от Олимпийските игри", епизод 2 от поредицата посветена на Игрите в Милано/Кортина "Истории от Олимпийските игри", епизод 2 от поредицата посветена на Игрите в Милано/Кортина
Чете се за: 02:37 мин.
Екатерина Дафовска: Милена е готова за Игрите, Владо ни изненадва, когато най-малко очакваме Екатерина Дафовска: Милена е готова за Игрите, Владо ни изненадва, когато най-малко очакваме
Чете се за: 01:55 мин.
Росен Кирилов: Националният отбор ще търпи подобрение при Александър Димитров Росен Кирилов: Националният отбор ще търпи подобрение при Александър Димитров
Чете се за: 04:55 мин.

Водещи новини

Сноубордистка пострада в Рила и е транспортирана с хеликоптер до София
Сноубордистка пострада в Рила и е транспортирана с хеликоптер до София
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Заради пиян българин - полет от Лондон за София кацна аварийно в Мюнхен Заради пиян българин - полет от Лондон за София кацна аварийно в Мюнхен
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Американски катерач покори 508-метров небостъргач в Тайван без въжета или предпазно оборудване Американски катерач покори 508-метров небостъргач в Тайван без въжета или предпазно оборудване
Чете се за: 01:02 мин.
По света
РИОСВ пломбира линията за ПДЧ на завода във Велико Търново
Чете се за: 03:07 мин.
Регионални
Около 15 километра колона от тирове чака пред "Капитан...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Мощите на св. Давид Евбейски и св. Йоан Руски пристигнаха в...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Примирието в Газа: Дипломатически совалки за старт на втората фаза
Чете се за: 00:50 мин.
Близък изток
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ