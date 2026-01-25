Александра Фейгин: Време е да се насладя на олимпийския лед

Фигуристката Александра Фейгин сподели, че много трудно е спечелила олимпийската квота за Игрите в Милано и Кортина д'Ампецо, а сега за нея предстои да се наслади на турнира.

Това ще бъде нейното второ участие на Олимпийски игри, след надпреварата в Пекин през 2022 година.

"По-зряла съм и по-пораснала. Дали е в плюс или минус, не знам. Надявам се да преобърна притеснението в нещо позитивно. Най-трудно бе да си спечеля квотата. Време е да се насладя на олимпийския лед. След като всички вярват в мен, значи има защо. Сега трябва аз да си повярвам. Винаги има трудности и именно те те изграждат като човек. Преминах през доста трудни периоди, травми, нямах мотивация. Треньорите бяха до мен във всеки труден момент. Най-големият конкурент си ти. Конкуренцията е много силна, защото най-добрите в света сме там, но състезанието е това, да се справиш със себе си", сподели тя в интервю за предаването "Арена спорт".

Целта пред Александра Фейгин на Зимните олимпийски игри е да изиграе без грешка съчетанието си.

"Моите цели са чисто изиграване и да съм доволна от това, което съм направила. Винаги има притеснение преди всяко състезание. Здрава съм, което е най-важното", добави многократната златна медалистка от държавни първенства.

Един от двамата български знаменосци на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина се надява да донесе късмет на целия български отбор.

"Не съм очаквала, че мен ще изберат. Имаме по-изявени спортисти. Много съм благодарна и за мен е чест. Чакам с нетърпение, надявам се да е на късмет за всички нас", допълни 23-годишната състезателка.

Вижте цялото интервю във видеото.