БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
Чете се за: 02:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Облачно време с валежи и поледици през следващото денонощие

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

През следващото денонощие ще бъде облачно. Ще има валежи от дъжд, значителни в Рило-Родопската област, съобщава Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Атмосферното налягане ще продължи да се понижава и ще бъде значително по-ниско от средното за месеца.

През нощта и утре преди обяд в западната и централната част от Дунавска равнина ще вали предимно слаб дъжд и там ще има условия за поледици. Най-късно, чак вечерта, ще завали и в източните райони от страната. В Източна България и на места по северните склонове на планините ще духа умерен до силен вятър от юг-югоизток. Ще остане топло за края на януари с минимални температури между 4° и 9°, максимални - между 9° и 14°, по-ниски в Северозападна България и високите западни полета. В София минималната температура ще бъде около 2°, максималната 6°-7°.

По Черноморието ще бъде облачно, но валежи ще има чак през нощта срещу вторник. Ще духа слаб и умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 8°-12°. Температурата на морската вода е 5°-8°. Вълнението на морето по северното крайбрежие ще бъде 3-4 бала, а по южното 2-3 бала.

В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, над 1700-1800 метра от сняг, но през деня границата между дъжд и сняг ще се понижава. Ще духа силен и бурен южен вятър, но през деня ще започне да отслабва, а вечерта в западните райони от страната ще се ориентира от северозапад и с него ще започне да прониква студен въздух. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 1°.

Във вторник ще остане облачно, с валежи от дъжд, но постепенно ще отслабват, а до вечерта навсякъде ще спрат. След обяд от запад ще започне и разкъсване на облачността. Вятърът временно ще се ориентира от запад-северозапад, в Дунавската равнина и ще се усили до умерен, с него ще проникне относително студен въздух. Температурите ще се понижат слабо и в по-голямата част от страната минималните ще са между 0° и 5°, а максималните - между 5° и 10°, по-високи в югоизточните райони. В сряда преди обяд ще има разкъсана облачност, в много райони до слънчево. След обяд от запад ще започне бързо увеличение на облачността и привечер в западните райони ще завали дъжд. Сутринта ще е по-студено с минимални температури около нулата, а през деня вятърът отново ще е от юг-югозапад и дневните температури ще се повишат.

#времето #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
1
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
Националната селекция - кой ще продължи в надпреварата за "Евровизия 2026"?
2
Националната селекция - кой ще продължи в надпреварата за...
САЩ в очакване на рекорден студ - Извънредно положение в 18 щата и температурни рекорди
3
САЩ в очакване на рекорден студ - Извънредно положение в 18 щата и...
Политическа интрига - коментари и догадки за бъдещия проект на Румен Радев
4
Политическа интрига - коментари и догадки за бъдещия проект на...
Деница Сачева за Румен Радев: Тази надежда е просто един балон
5
Деница Сачева за Румен Радев: Тази надежда е просто един балон
Снежна буря взе десетки жертви в Афганистан
6
Снежна буря взе десетки жертви в Афганистан

Най-четени

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
3
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
4
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
5
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в първото шоу от националната селекция на БНТ за "Евровизия 2026"
6
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в...

Още от: Времето

Мъгли, поледици, валежи, но и затопляне
Мъгли, поледици, валежи, но и затопляне
Облачно време ни очаква утре Облачно време ни очаква утре
Чете се за: 02:45 мин.
Затоплянето продължава през новата седмица Затоплянето продължава през новата седмица
Чете се за: 02:45 мин.
Температурите съществено ще се повишат Температурите съществено ще се повишат
Чете се за: 02:25 мин.
Постепенно затопляне, но и все по-трайни мъгли Постепенно затопляне, но и все по-трайни мъгли
Чете се за: 02:15 мин.
Повишение на температурите през почивните дни Повишение на температурите през почивните дни
Чете се за: 02:57 мин.

Водещи новини

Сноубордистка пострада в Рила и е транспортирана с хеликоптер до София
Сноубордистка пострада в Рила и е транспортирана с хеликоптер до София
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Заради пиян българин - полет от Лондон за София кацна аварийно в Мюнхен Заради пиян българин - полет от Лондон за София кацна аварийно в Мюнхен
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
От утре блокади по западната ни граница От утре блокади по западната ни граница
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Пореден убит американец в Минесота - твърденията за обстоятелствата около стрелбата са противоречиви Пореден убит американец в Минесота - твърденията за обстоятелствата около стрелбата са противоречиви
Чете се за: 04:42 мин.
По света
Примирието в Газа: Дипломатически совалки за старт на втората фаза
Чете се за: 00:50 мин.
Близък изток
Мощите на св. Давид Евбейски и св. Йоан Руски пристигнаха в...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Облачно време с валежи и поледици през следващото денонощие
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ