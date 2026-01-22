Росен Кирилов, Илия Груев, Кирил Милов и Александра Фейгин в "Арена спорт"

В предаването "Арена спорт" на 25 януари очаквайте:

Преди подновяването на пролетния дял в Първа лига - специален гост на Илиян Енев ще бъде бившият футболен национал Росен Кирилов.

Ексклузивно интервю с помощник треньора на Фортуна Дюселдорф Илия Груев.

След екшън сцените на Държавното първенство по борба класически стил в Сливен - коментар от златния медалист в категория до 97 кг на този шампионат Кирил Милов.

За "Арена спорт" говори един от двамата ни знаменосци на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина Александра Фейгин.

Гледайте "Арена спорт" всяка неделя от 12:30 ч. по БНТ 1!