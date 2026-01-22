БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Хорърът "Грешници" получи рекордните 16...
Чете се за: 07:37 мин.
България се присъедини към Съвета за мир с мандат на...
Чете се за: 07:30 мин.
Държавният глава Румен Радев излиза от президентската...
Чете се за: 00:40 мин.
Правителството даде мандат на премиера за подписване на...
Чете се за: 04:47 мин.
МОН не предвижда удължаване на междусрочната ваканция за...
Чете се за: 01:20 мин.
На церемония в Давос: Подписаха Хартата на оглавения от...
Чете се за: 01:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Росен Кирилов, Илия Груев, Кирил Милов и Александра Фейгин в "Арена спорт"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:47 мин.
Спорт
Запази

Гледайте "Арена спорт" в неделя от 12:30 ч. по БНТ 1!

Арена спорт
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В предаването "Арена спорт" на 25 януари очаквайте:

Преди подновяването на пролетния дял в Първа лига - специален гост на Илиян Енев ще бъде бившият футболен национал Росен Кирилов.

Ексклузивно интервю с помощник треньора на Фортуна Дюселдорф Илия Груев.

След екшън сцените на Държавното първенство по борба класически стил в Сливен - коментар от златния медалист в категория до 97 кг на този шампионат Кирил Милов.

За "Арена спорт" говори един от двамата ни знаменосци на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина Александра Фейгин.

Гледайте "Арена спорт" всяка неделя от 12:30 ч. по БНТ 1!

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Президентът Румен Радев във Фейсбук: Готови сме, можем и ще успеем!
1
Президентът Румен Радев във Фейсбук: Готови сме, можем и ще успеем!
Държавният глава Румен Радев излиза от президентската институция утре
2
Държавният глава Румен Радев излиза от президентската институция утре
Обилен снеговалеж усложни пътната обстановка в Смолянско
3
Обилен снеговалеж усложни пътната обстановка в Смолянско
На церемония в Давос: Подписаха Хартата на оглавения от САЩ Съвет за мир
4
На церемония в Давос: Подписаха Хартата на оглавения от САЩ Съвет...
Очакваният проект на президента Радев - ще може ли и как да участва в предсрочните избори
5
Очакваният проект на президента Радев - ще може ли и как да участва...
Скандал беляза Държавното първенство по борба
6
Скандал беляза Държавното първенство по борба

Най-четени

От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
1
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
2
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
3
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
4
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Три жени загинаха при пожар в София
5
Три жени загинаха при пожар в София
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
6
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно

Още от: Други спортове

БНТ 3 ще излъчи решителните срещи от европейското първенство по водна топка в Белград
БНТ 3 ще излъчи решителните срещи от европейското първенство по водна топка в Белград
Божидар Саръбоюков и Пламена Миткова спечелиха призовете за атлет и атлетка на 2025 г. на списание "Атлетика" Божидар Саръбоюков и Пламена Миткова спечелиха призовете за атлет и атлетка на 2025 г. на списание "Атлетика"
Чете се за: 04:47 мин.
Спортни новини 22.01.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 22.01.2026 г., 12:25 ч.
Спортни новини 22.01.2026 г., 06:30 ч. Спортни новини 22.01.2026 г., 06:30 ч.
Семен Новиков: Липсват ми големите турнири Семен Новиков: Липсват ми големите турнири
Чете се за: 01:07 мин.
Станка Златева: Заснехте ли го това, отвратително е Станка Златева: Заснехте ли го това, отвратително е
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

България се присъедини към Съвета за мир с мандат на правителството
България се присъедини към Съвета за мир с мандат на правителството
Чете се за: 07:30 мин.
По света
Политическите реакции у нас след подписването на Хартата на Съвета за мир Политическите реакции у нас след подписването на Хартата на Съвета за мир
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Държавният глава Румен Радев излиза от президентската институция утре Държавният глава Румен Радев излиза от президентската институция утре
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Хорърът "Грешници" получи рекордните 16 номинации за наградите "Оскар" Хорърът "Грешници" получи рекордните 16 номинации за наградите "Оскар"
Чете се за: 07:37 мин.
По света
МОН не предвижда удължаване на междусрочната ваканция за учениците
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
След ледения дъжд в Русе: Над 100 души пострадаха при падания...
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
ГДБОП задържа лекар, издавал ТЕЛК решения срещу подкуп
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Пловдивският апелативен съд потвърди парична гаранция за Божидар...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ