ИЗВЕСТИЯ

Чете се за: 02:42 мин.

Илия Груев: Най-важно е синът ми да е жив и здрав и да продължава с постоянните изяви

Чете се за: 03:05 мин.
Спорт
Бившият български национал говори за работата си във Фортуна Дюселдорф и представянето на своя син Илия Груев-младши.

илия груев синът подчинил всичко футбола радва
Илия Груев силно се надява, че неговият син Илия Груев-младши ще продължи с отличните изяви с фланелката на Лийдс във Висшата лига и с добрите мачове за националния отбор.

Помощник-треньорът на отбора от Втора Бундеслига Фортуна Дюселдорф коментира атмосферата в клуба.

"Много добре ме приеха, което за мен е важно. През годините винаги съм имал добър контакт с клуба. Голям клуб е с голяма фенска маса. Нашият стадион е с капацитет 51 500 души и средната ни посещаемост е 42-46 хил. зрители. Стартирахме втория сезон с победа, което е много важно за нас, защото бяхме в дъното на таблицата. За жалост сезонът не стартира добре и последва треньорска смяна. В последните 3-4 мача са изключително добри и ни дават надежда, че вторият дял на първенството ще е успешен", сподели той в интервю за предаването "Арена спорт".

Илия Груев е помощник на треньора Маркус Анфанг, който бе наставник на неговия син във Вердер Бремен през 2021 година.

"За мен най-приятната работа е на терена. От време на време става въпрос за Илия. Познавам Маркус отдава. Имали сме доста сблъсъци като съперници. Той пое Вердер, когато синът ми пробиваше в отбора и той наложи Илия и му даде шанс да играе постоянно във Втора Бундеслига", допълни бившият български национал.

Илия Груев-младши се представя отлично в отбора на Лийдс, а неговият баща вярва, че добрите мачове ще продължат.

"Коментираме изявите му, не се ограничавам само с това, без да навлизам в тактически анализи, защото не е моя работа. От няколко години говорим след мач и тази формула функционира много добре за неговото развитие. Илия от дете винаги е бил дисциплиниран и много отдаден на футбола. Най-важното и водещото е той да иска, а той наистина е подчинил всичко на футбола и това много ме радва, не само като баща, а и просто като човек, който знае колко труден и неблагодарен е този бизнес, футболът. Пожелавам му да е здрав. Убеден съм, че винаги работи усърдно и се влага на 100%. Това не може да не се отплати. Най-важно е да е жив и здрав и да продължава със силните изяви", добави специалистът.

Вижте цялото интервю във видеото.

