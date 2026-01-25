БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
Чете се за: 02:42 мин.

Пореден убит американец в Минесота - твърденията за обстоятелствата около стрелбата са противоречиви

Диана Симеонова
Чете се за: 04:42 мин.
По света
Това е вторият подобен инцидент в Минеаполис този месец, след като на 7 януари федерален агент простреля фатално 37-годишната Рене Гуд

Протестите срещу имиграционните власти в американския щат Минесота ескалираха отново след нов инцидент вчера, при който федерални агенти простреляха смъртоносно още един човек. Според министъра на вътрешната сигурност Кристи Ноем граничният патрул е стрелял при самоотбрана, след като мъж с пистолет е оказал съпротива при опит да бъде обезоръжен. Губернаторът на Минесота Тим Уолц нарече тези твърдения "лъжа". Това е вторият подобен инцидент в Минеаполис този месец, след като на 7 януари федерален агент простреля фатално 37-годишната Рене Гуд.

Видеозапис от инцидента в Минеаполис показва как мъж снима с телефона си, преди да застане между федералните агенти и две жени. Напръскан е с лютив спрей, подхлъзва се на леда и пада. В последвалото меле проехтяват 4 изстрела, после още няколко. Въпреки твърденията на администрацията на Доналд Тръмп, на записа не се вижда мъжът да вади пистолет.

"Шестима агенти бяха върху него, така че няма как да е извадил пистолет, ако е имал такъв. Но в този студ всеки се е навлякъл, не знаеш какво може да носи. Но е тъжно да видиш, че убиват човек по този начин. Не се налагаше да го убиват, а просто да го повалят на земята",разказа очевидец.

Загиналият е идентифициран като 37-годишният американски гражданин Алекс Прети, който работи като медицинска сестра в интензивно отделение. Семейството му е знаело, че той има законно притежаван пистолет, но не са знаели някога да го е носил в себе си. Губернаторът на Минес ота Тим Уолц и кметът на Минеаполис Джейкъб Фрай, и двамата от Демократическата партия, призоваха американския президент да изтегли около 3000-те агенти на имиграционните и гранични власти разположени към момента в щата.

Тим Уолц, губернатор на щата Минесота: "Както казах миналата седмица, тази федерална окупация на Минесота отдавна престана да бъде въпрос на прилагане на имиграционните закони. Това е кампания на организирана бруталност срещу хората в нашия щат. И днес тази кампания отне още един живот. Видях видеоклиповете от няколко ъгъла и това е отвратително. Доналд Тръмп, призовавам ви още веднъж: изтеглете тези сили от Минесота. Те сеят хаос и насилие. Виждаме смъртоносно насилие от страна на федерални агенти отново и отново."

Джейкъб Фрай, кмет на Минеаполис: "Колко още американци трябва да умрат или да бъдат тежко ранени, за да приключи тази операция? Колко още човешки живота трябва да бъдат загубени, преди тази администрация да осъзнае, че политическия и партиен наратив не е по-важен от американските ценности? Колко пъти местни и национални лидери трябва да ви молят, Доналд Тръмп, да прекратите тази операция и да признаете, че тя не създава сигурност в нашия град?"

В пост в социалната си мрежа Truth social Тръмп публикува снимка на пистолета намерен у Прети и обвини Уолц и Фрай в подклаждане на напрежението.

Доналд Тръмп, президент на Съединените щати: "Кметът и губернаторът подбуждат към бунт с помпозната си, опасна и арогантна реторика!... ОСТАВЕТЕ НАШИТЕ ПАТРИОТИ ОТ ИМИГРАЦИОННАТА И МИТНИЧЕСКА СЛУЖБА ДА СИ ВЪРШАТ РАБОТАТА!"

Инцидентът предизвика нови протести и сблъсъци между демонстранти и тежко въоръжени федерални агенти, които използваха сълзотворен газ и светлинно-звукови гранати, за да разпръснат хората. Демонстрации имаше и в Ню Йорк, Вашингтон и Сан Франциско.

#САЩ #Минесота #стрелба

