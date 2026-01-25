Пореден бунт при стрелба в Минесота

Протестите в Минесота ескалираха отново, след като снощи стана ясно, че имиграционни агенти са простреляли и убили още един човек.

Министерството на вътрешната сигурност съобщи, че граничен патрул е стрелял в самоотбрана, след като мъж се е приближил с пистолет и е оказал съпротива при опит да бъде обезоръжен. Видеозаписи от мястото на инцидента обаче показват, че мъжът, идентифициран като 37-годишния американски гражданин Алекс Прети, държи в ръката си телефон, а не пистолет.

Той е прострелян, докато се опитва да помогне на други протестиращи повалени на земята. Това е вторият подобен инцидент в Минеаполис този месец, след като 37-годишната Рене Гуд беше убита от федерални агенти на 7 януари. Той доведе до нова ескалация на протестите в града. Демонстрации избухнаха и в Ню Йорк, Вашингтон и Сан Франциско.