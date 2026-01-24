Отново сблъсъци в Минесота - имиграционните служби простреляха 37-годишен мъж

Отново сблъсъци в щата Минесота, след като федерални агенти простреляха фатално човек в Минеаполис.



Полицията съобщава, че жертвата е 37-годишен американец. Губернаторът на щата Тим Уолц призова за незабавен край на операция на имиграционните служби в щата, наредена от президента Тръмп. Уолц съобщи, че е говорил с Белия дом и написа в социалната платформа Екс: "Изтеглете веднага хилядите склонни към насилие и необучени агенти от Минесота".

Местните власти в Минеаполис съобщиха за мъж, застрелян в южната част на града. Според Министерството на вътрешната сигурност той е бил въоръжен и е доближил Граничния патрул по време на операция срещу нелегален имигрант.

Инцидентът става на фона на масови протести срещу смъртта на 37-годишна американка, застреляна от имиграционните преди две седмици в Минеаполис.