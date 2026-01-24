Ситуацията в Газа: Уиткоф и Къшнър на посещение в Израел

Специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф и зетя на Доналд Тръмп - Джаред Къшнър са в Израел за среща с Бенямин Нетаняху.



Акцент в разговорите е въпросът за възстановяването на Ивицата Газа. Преди дни от Вашингтон обявиха планове за т.нар. "Нова Газа", които предвиждат строежа на високи жилищни сгради, инфраструктура и морски курорти. Засега от Тел Авив няма официален коментар на плановете. Миналата седмица от Вашингтон обявиха началото на втората фаза от мирния план за Газа, а на церемония в четвъртък беше подписана и хартата на Съвета за мир на Доналд Тръмп. Върховен представител на новия орган за ивицата Газа е българският дипломат Николай Младенов.