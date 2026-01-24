БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Жена загина при пожар в центъра на София, има пострадали...
Чете се за: 00:57 мин.
Николай Попов: Гражданско движение ще има на 100%, дали...
Чете се за: 14:25 мин.

Борислав Спасов спечели трета титла в снежните велодеули на Витоша зимен фест

Зимни
Над 1000 деца участваха в Празника на белите спортове, отбелязал Световния ден на снега с мотото "Открий, забавлявай се, изживей".

борислав спасов спечели трета титла снежните велодеули витоша зимен фест
Борислав Спасов триумфира в екстремните спускания с колела върху сняг по време на състоялия се днес край хижа Алеко Витоша зимен фест. Това бе трета победа за шампиона в суператрактивните надпревари, а при по-младите златото грабнаха Ани Димитрова при девойките и Калоян Димов при юношите.

Фондация „София – европейска столица на спорта“ организира с помощта на партньори за 11-и пореден път спортния празник, посветен на Световния ден на снега под мотото „Открий, забавлявай се, изживей“. В планината днес се състояха още индивидуално състезание от държавния календар по ски-алпинизъм, паралелен слалом и редица забавни надпревари с викторини и награди, като близо хиляда деца и младежи се включиха в многото активности.

Най-много овации събраха „сноубайк деулите“ или спусканията с директни елиминации с колела върху сняг. Атракцията се засилваше от специално изграденото трасе в Сноупарка на Меча поляна, включващо 3 виража, няколко бабуни и впечатляващ скок преди последните метри. Екстремните спускания можеха да се наблюдават от лифта „Витошко лале 1“, а на финала бе позициониран сет с топли напитки за зрителите. Уникалния за България „сноубайк“ е сред най-новите дисциплини в колоезденето.

В откритата индивидуална надпревара от Държавния календар по ски-алпинизъм най-бързи бяха Марина Анастасова (Тренелариум Сф) и Хаби Горо от Босна и Херцеговина. Много настроение и емоции имаше и в паралелните спускания с шейни, едно от малкото подобни състезания, организирани в България. Състояха се и редица демонстрации, викторини с награди и конкурси за по-младите: за направа на снежна фигура, за най-атрактивна визия, бой със снежни топки и др. За детските усмивки се грижеха професионални аниматори, които осигуриха подаръци и лакомства за малчуганите. На специално оформения до хижата учебен полигон специалистите Надежда Ангелова и Калин Костов демонстрираха действия и екипировка за лавинна обстановка, след което бе „спасена“ кукла изпод снега. Накрая децата се втурнаха в най-чаканото - "търсене на съкровища" в снега. Целта на Витоша зимен фест е да излязат повече хора в планината, на чист въздух сред природата.

Деня на снега се чества тази година в над 60 държави и е посветен на желанието на хората да живеят активно, да спортуват, да се отдават на физически и забавни занимания през зимата, да се наслаждават на емоциите, които предоставят белите спортове. Целта е да се мотивират децата между 4 и 14 години да се запознаят и да заобичат зимните спортове и забавления. Очакваните участници глобално са общо над 900 000. Мотото на Световния ден на снега „Открий, забавлявай се, изживей“ е свързано с незабравимите срещи със зимните спортове.

Гледайте репортаж от събитието във видеото.

