Гардероб от 1599 лв. скача на 1599 евро: 100% увеличение в мебелен магазин проверяват от НАП и КЗП

И днес продължават проверките на Националната агенция за приходите и Комисията за защита на потребителите за спазване на Закона за въвеждане на еврото. Проверките обхващат различни сектори, като най-вече под прицел са хранителните магазини, услугите и паркингите. Днес инспекторите проверяват голям магазин за мебели в София.

Днес в полезрението на НАП и КЗП беше мебелен магазин, за който е получен сигнал от потребител. Той е закупил гардероб миналата година на една цена в лева. След проверка в сайта на магазина тази година е установил, че същата цена вече е обявена в евро, или, просто казано според сигнала – 100% увеличение на цената.

Най-често проверяваните обекти остават паркингите, фризьорските салони, хранителните магазини, както и търговските вериги. Следи се за необосновано увеличение на цените, правилно превалутиране и коректно етикетиране на цените на стоките и услугите.

Цветислава Лакова-член на КЗП: "Този сигнал, който ни доведе до един от големите мебелни магазини в София, е доста сериозен според нас. Потребителят е закупил гардероб през изминалата година, чиято цена е била 1599 лева. Към днешна дата той проверява сайта на този мебелен магазин и установява, че гардеробът със същия каталожен номер вече струва 1599 евро. Тоест в сигнала се твърди, че е налице 100% увеличение на цената.Тук трябва да отбележа, че когато извършваме проверки, винаги установяваме дали продуктът, за който се отнася сигналът, не е бил в промоционален период."

От КЗП обясниха, че сигналите и жалбите към двете институции започват да намаляват. От януари, когато започнаха проверките, към КЗП са били подадени 3021 жалби и сигнали, а в края на миналата седмица те вече наброяват около 900.