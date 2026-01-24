Илия Груев: Синът ми е подчинил всичко на футбола и това много ме радва

Постоянството и дисциплината са в основата на успешната футболна кариера на халфа на Лийдс Илия Груев-младши. В това е убеден неговият баща Илия Груев.

Бившият български национал е помощник-треньор на втородивизионния германски Фортуна Дюселдорф.

"Факт е, че Илия от дете винаги е бил дисциплиниран и много отдаден на футбола. Беше казал в някои от своите интервюта, че това го е видял от мен. Радвам се, че е така. Той обаче прави много повече от мен, в онези години, в които аз бях активен футболист, а това е нормално, съгласно това, че футболът, като игра, се промени изключително много. Да не забравяме, че той играе на едно от най-добрите нива в света, което му дава възможностите за индивидуална работа и индивидуални тренировки. Най-важното и водещото е той да иска, а той наистина е подчинил всичко на футбола и това много ме радва, не само като баща, а и просто като човек, който знае колко труден и неблагодарен е този бизнес, футболът", сподели той в интервю за БНТ.

Какво пожела Илия Груев на сина си за 2026 година и как се чувства във Фортуна Дюселдорф? Вижте в предаването "Арена спорт" в неделя, 25-и януари, от 12:30 часа пряко по БНТ 1 и ТУК.