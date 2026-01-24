БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
2
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
Чуй новините
Подкаст
Моите въпроси за €
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
Жена загина при пожар в центъра на София, има пострадали...
11:24, 24.01.2026
Чете се за: 00:57 мин.
Николай Попов: Гражданско движение ще има на 100%, дали...
10:59, 24.01.2026
Чете се за: 14:25 мин.
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Спортни предавания
Видео
Други спортове
Спортни емисии
Други спортове
Още
Спорт
Спортни новини 24.01.2026 г., 12:25 ч.
от
БНТ
A+
A-
12:25, 24.01.2026
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
12:25, 24.01.2026
Ден на отворените врати във Френската резиденция в София
12:10, 24.01.2026
Ледена вълна в САЩ: Минус 33° в Чикаго, хиляди отменени полети,...
11:52, 24.01.2026
Неподготвени ли са младите шофьори за опасностите на пътя през зимата?
11:47, 24.01.2026
Измама с морски контейнери: Фалшиви оферти от името на реални фирми
11:21, 24.01.2026
Жена загина при пожар в центъра на София, има пострадали деца
10:40, 24.01.2026
Николай Попов: Гражданско движение ще има на 100%, дали ще...
09:53, 24.01.2026
Атанас Атанасов: Няма никакви условия нашата коалиция да си...
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
#спортни новини
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
Румен Радев напусна президентството: Много сме, не могат да спрат...
2
Илияна Йотова е новият президент на България
3
Конституционният съд реши: Пълномощията на президента Румен Радев...
4
Административният съд в Бургас отмени заповедта за спиране на...
5
Търговци отказват да приемат банкнотите от 200 евро у нас
6
Учениците от област Добрич се връщат в класните стаи
Реклама
Най-четени
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
3
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
4
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
5
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
6
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в...
Реклама
Още от: Спортни предавания
Мирослав Петров в предаването "Аз съм"
Спортни новини 23.01.2026 г., 20:50 ч.
20:50, 23.01.2026
Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории
14:12, 23.01.2026
Чете се за: 00:35 мин.
Спортни новини 23.01.2026 г., 12:25 ч.
12:25, 23.01.2026
Спортни новини 23.01.2026 г., 06:30 ч.
06:30, 23.01.2026
Спортни новини 22.01.2026 г., 20:50 ч.
20:53, 22.01.2026
Реклама
Водещи новини
Украйна обвинява Русия в масирани атаки на фона на продължаващите...
12:50, 24.01.2026
Чете се за: 04:30 мин.
По света
Жена загина при пожар в центъра на София, има пострадали деца
11:21, 24.01.2026
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Гардероб от 1599 лв. скача на 1599 евро: 100% увеличение в мебелен магазин проверяват от НАП и КЗП
12:37, 24.01.2026
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Ледена вълна в САЩ: Минус 33° в Чикаго, хиляди отменени полети, извънредно положение в няколко щата
12:10, 24.01.2026
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Неподготвени ли са младите шофьори за опасностите на пътя през зимата?
11:52, 24.01.2026
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Измама с морски контейнери: Фалшиви оферти от името на реални фирми
11:47, 24.01.2026
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Съдбата на Донбас - основният препъникамък в преговорите между...
08:17, 24.01.2026
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Ден на отворените врати във Френската резиденция в София
12:25, 24.01.2026
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ