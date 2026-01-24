БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Атанас Атанасов: Няма никакви условия нашата коалиция да си сътрудничи с Радев

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Запази

"Западна Европа няма доверие на Радев, знаят му червения хастар и че е адепт на Путин", посочи лидерът на ДСБ

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Нека да минат изборите и ще решим какви действия ще имаме. Иначе смятам категорично, че на базата на цялата биография на Радев досега, мога да дам и други примери, смятам, че няма никакви условия нашата коалиция да си сътрудничи с Радев.

Това заяви в ефира на "Денят започва с Георги Любенов" Атанас Атанасов, зам.-председателят на ПГ на ПП-ДБ, лидер на "Демократи за силна България".

"Слушахте го тука Кутев, цялата стара и някои части от новата червена номенклатура се е строила зад Радев, това е неговия избирателен корпус. Различни са изборите за президент. Беше му много удобно и на първия, и на втория мандат с не много успешни кандидати, които ГЕРБ издигаха срещу него. Сега на политическия терен за парламента е съвсем различно. И тука трябва да дава отговори той, ние сме тежки опоненти с него, особено по външно-политическа линия. Искам да попитам вашите зрители - всичките тези 10 години някой спомня ли си Румен Радев да е приеман в Германия, във Франция, във Великобритания, в Испания, в Италия - цяла Западна Европа му няма доверие на този човек. Защото знаят червения му хастар и знаят, че е адепт на Путин. Това е истината. И това е изключително важна тема. "Боташ" е тежко корупционна схема. Къде беше прокуратурата, защо не започнаха разследване? Можаха да търсят кал под ноктите на варненския кмет, да го държат в ареста за 4-5 месеца за абсолютно измислени истории, които ще се разбият като в стена тея дела срещу него, а тук "Боташ", всеки ден го плащаме", подчерта Атанасов.

Зам.-председателят на ПГ на ПП-ДБ отбеляза, че през годините в президентството Радев винаги се е държал като опозиция.

"Гледам как пропагандата вече работи. Новото лице, кое му е новото. 10 години в политиката с ярки политически позиции, които е заемал Радев. Той между другото през цялото време играеше роля на опозиция, независимо кое е правителството. Явно се е готвел по този начин за участие в политиката. Аз искам да припомня в тази връзка, защото той има много наситена политическа биография от последните 10 месеца и трябва да бъдат припомняни определени обстоятелства. През 2023 г. аз заявих публично, че трябва да се поиска импийчмънт на президента Радев. Затова, защото той се беше поставил над Народното събрание. Тъй като имаше решение на НС за оказване на военно-техническа помощ на Украйна по време на войната, едно много тежко и трудно изковано решение на НС. Той излезе публично, към този момент нямаше редовно правителство, правителството беше на Гълъб Донев, негово правителство назначено. Радев излезе публично и заяви - правителството на Гълъб Донев няма да дава военно-техническа помощ на Украйна. Което е грубо нарушение на Конституцията."

Вижте целия разговор във видеото

#оставката на Румен Радев #Западна Европа #Атанас Атанасов #коалиция

Последвайте ни

ТОП 24

Почина писателят Калин Терзийски
1
Почина писателят Калин Терзийски
Румен Радев напусна президентството: Много сме, не могат да спрат вълната
2
Румен Радев напусна президентството: Много сме, не могат да спрат...
Илияна Йотова е новият президент на България
3
Илияна Йотова е новият президент на България
Конституционният съд реши: Пълномощията на президента Румен Радев се прекратяват предсрочно
4
Конституционният съд реши: Пълномощията на президента Румен Радев...
Започна заседанието на КС, разглеждат оставката на Румен Радев
5
Започна заседанието на КС, разглеждат оставката на Румен Радев
Административният съд в Бургас отмени заповедта за спиране на завода за дървопреработване във Велико Търново
6
Административният съд в Бургас отмени заповедта за спиране на...

Най-четени

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
2
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
3
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
4
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
5
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в първото шоу от националната селекция на БНТ за "Евровизия 2026"
6
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в...

Още от: Политика

Антон Кутев: Няма още готова партия, следващата седмица ще има съвсем реални действия по формиране
Антон Кутев: Няма още готова партия, следващата седмица ще има съвсем реални действия по формиране
Комисията по туризъм заседава в Пампорово Комисията по туризъм заседава в Пампорово
Чете се за: 00:30 мин.
Манол Генов призна, че няма покана за участие в бъдещ служебен кабинет Манол Генов призна, че няма покана за участие в бъдещ служебен кабинет
Чете се за: 01:27 мин.
Атанас Зафиров декларира неизменна подкрепа към Илияна Йотова Атанас Зафиров декларира неизменна подкрепа към Илияна Йотова
Чете се за: 01:05 мин.
Жените в българската власт: Лицата на върха Жените в българската власт: Лицата на върха
Чете се за: 00:37 мин.
Остри критики от опозицията след подписването на Хартата на Съвета за мир Остри критики от опозицията след подписването на Хартата на Съвета за мир
Чете се за: 02:07 мин.

Водещи новини

Антон Кутев: Няма още готова партия, следващата седмица ще има съвсем реални действия по формиране
Антон Кутев: Няма още готова партия, следващата седмица ще има...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Атанас Атанасов: Няма никакви условия нашата коалиция да си сътрудничи с Радев Атанас Атанасов: Няма никакви условия нашата коалиция да си сътрудничи с Радев
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
София посреща мощи на св. Давид и светини на св. Йоан Руски София посреща мощи на св. Давид и светини на св. Йоан Руски
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Съдбата на Донбас - основният препъникамък в преговорите между Русия, Украйна и САЩ в Абу Даби Съдбата на Донбас - основният препъникамък в преговорите между Русия, Украйна и САЩ в Абу Даби
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Затоплянето продължава през новата седмцица
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Недостигът на работници в Пловдив: Заводи наемат чужденци и...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Под лупа: НАП и КЗП продължават с проверките в магазините,...
Чете се за: 00:42 мин.
Общество
Фестивалът на фенерите озари небето над Китай
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ