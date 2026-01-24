БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Съдбата на Донбас - основният препъникамък в преговорите между Русия, Украйна и САЩ в Абу Даби

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Съдбата на Донбас - основният препъникамък в преговорите между Русия, Украйна и САЩ в Абу Даби
Снимка: АП/БТА
Днес е втори ден на тристранните преговори между делегации на Украйна, Русия и Съединените щати за постигане на мир. Фокус на разговорите в Абу Даби е въпросът за териториите.

  • Приключи първият етап от преговорите в Абу Даби

    Първият кръг късно снощи приключи без изявления. Kадри показаха украинските и руските преговарящи и американските посредници заедно с домакините от Обединените арабски емирства. Според украинския президент Володимир Зеленски основният спорен момент остава съдбата на Донбас, който Русия настоява да получи преди да се съгласи на прекратяване на огъня.

Украйна обаче не е готова от отстъпи 20-те процента от Донецка област, които остават под неин контрол от началото на войната. Междувременно руските удари срещу украинската енергийна система продължават. Най-малко един човек е убит и 15 са ранени в Харков и Киев тази нощ. Стотици хиляди домакинства са без ток и отопление при температури под нулата.

