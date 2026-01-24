Съдбата на Донбас - основният препъникамък в преговорите между Русия, Украйна и САЩ в Абу Даби

Днес е втори ден на тристранните преговори между делегации на Украйна, Русия и Съединените щати за постигане на мир. Фокус на разговорите в Абу Даби е въпросът за териториите.
Украйна обаче не е готова от отстъпи 20-те процента от Донецка област, които остават под неин контрол от началото на войната. Междувременно руските удари срещу украинската енергийна система продължават. Най-малко един човек е убит и 15 са ранени в Харков и Киев тази нощ. Стотици хиляди домакинства са без ток и отопление при температури под нулата.