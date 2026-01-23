БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Зоопаркът в Киев се мъчи да осигури топлина за животните

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Украйна остава скована от енергийна криза и минусови температури

зоопаркът киев мъчи осигури топлина животните
Слушай новината

Служителите в Киевския зоопарк работят усилено, за да поддържат топло местообитанието на горилата Тони и на други животни на фона руски въздушни удари по енергийната инфраструктура на Украйна и арктически температури в страната, предаде Ройтерс.

Днес кметът на Киев Виталий Кличко повтори призива си към съгражданите си временно да потърсят убежище извън града, поради опасения от нови удари. Това обаче е невъзможно за 51-годишния Тони, както и за другите обитатели на зоопарка.

"Можете да кажете на хората да напуснат града, но аз не мога да кажа това на Тони", каза директорът на зоопарка Кирило Трантин, говорейки за най-възрастната горила в Украйна.

Многобройните руски въздушни атаки по енергийната инфраструктура на Украйна през последните седмици оставиха милиони жители на Киев и други градове без електричество и отопление, понякога за по-продължителни периоди. Аварийните прекъсвания в сурови зимни условия и температури, падащи до минус 18 градуса по Целзий, прекъсват също и водоснабдяването.

Трантин подчерта, че освен за собствено си оцеляване служителите на зоопарка носят отговорност за оцеляването и на други живи същества при войната, която се води вече четвърта година без признаци за отслабване.

