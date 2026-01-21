Нови удари по енергийната система в Украйна - избледняват ли надеждата на украинците за мир

Форумът в Давос породи надежди за някакъв пробив по отношение на мира в Украйна.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Искам да спра тази ужасна война, най-страшната след Втората световна война. Украйна и Русия загубиха страшно много хора. Преговарям с президента Путин, преговарям с президента Зеленски и мисля, че ще постигнем сделка, днес ще се срещна с него. Войната трябва да спре, защото много хора загинаха безсмислено. Твърде много души бяха загубени. Помагам на Европа, помагам на НАТО."

Засега дипломацията се изразява в безрезултатни двустранни разговори. Руският пратеник Кирил Дмитриев е разговарял два часа с американските представители Стив Уиткоф и Джаред Къшнър - среща, която Дмитриев окачестви като конструктивна.

"Все повече хора осъзнават валидността на руската позиция", коментира пратеникът на Владимир Путин.

Руската позиция ще бъде тема на важен разговор утре в Кремъл между специалния пратеник на Вашингтон Уиткоф и руския президент.

- Ще се срещате утре с президента Путин, какво ще обсъждате? Стив Уиткоф, спецаилен пратеник на Белия дом: "Планираме да обсъдим мира, Украйна и Русия." - Как мислите, че ще се получи? - Изпълнен съм с надежда.

С наближаване на четвъртата годишнина от началото на войната за украинците надеждите за мир избледняват. Киевчани продължават да страдат от липсата на електричество при мразовит зимен студ след масивните руски удари.

Повече от 1000 украинци са били хоспитализирани с измръзвания и хипотермия през последните 30 дни. Разпънати палатки в украинската столица са топло убежище за хиляди.

Тамара, пенсионерка в Киев: "Зареждаме тук и когато ни дадат електричество, ще продължим да работим и да живеем както преди. Но това са условията, с които се сблъскваме в момента, и те няма да ни сломят."

Почти 60% от столицата е без електроенергия. Ситуацията остава трудна и в останалата част на страната, включително в регионите Суми, Чернигов, Днипро и Харков. Германия днес определи руските зимни въздушни удари срещу енергийната инфраструктура като "военни престъпления".