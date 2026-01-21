Александър Везенков отново поведе Олимпиакос към успех в Евролигата

Александър Везенков отново показа страхотна форма и изведе Олимпиакос до трети пореден успех в Евролигата. Отборът победи Макаби (Тел Авив) в мач от 23-ия кръг на турнира.

Срещата се игра в „Двореца на мира и дружбата“ в Пирея, където гърците демонстрираха силна игра в нападение през целия мач. Везенков започна като титуляр и отново беше най-резултатният играч на Олимпиакос.

След тази победа Олимпиакос заема четвърто място във временното класиране с 14 победи и 8 загуби. Макаби (Тел Авив) е на 14-та позиция с 9 победи и 14 загуби.