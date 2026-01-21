БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

ЕП реши да поиска становище от Съда на ЕС за търговското...
Чете се за: 03:37 мин.
Президентът Румен Радев получи покана от американския...
Чете се за: 02:00 мин.
КС ще гледа делото за оставката на президента Румен Радев...
Чете се за: 00:27 мин.
На първо четене: Парламентът прие КПК да бъде закрита
Чете се за: 04:12 мин.

Александър Везенков отново поведе Олимпиакос към успех в Евролигата

Чете се за: 00:45 мин.
Александър Везенков отново показа страхотна форма и изведе Олимпиакос до трети пореден успех в Евролигата. Отборът победи Макаби (Тел Авив) в мач от 23-ия кръг на турнира.

Срещата се игра в „Двореца на мира и дружбата“ в Пирея, където гърците демонстрираха силна игра в нападение през целия мач. Везенков започна като титуляр и отново беше най-резултатният играч на Олимпиакос.

След тази победа Олимпиакос заема четвърто място във временното класиране с 14 победи и 8 загуби. Макаби (Тел Авив) е на 14-та позиция с 9 победи и 14 загуби.

