Рим намалява скоростта в историческия център до 30 км/ч

В Рим е въведено ново правило за движение в историческия център – колите трябва да се движат с не повече от 30 км/ч, вместо досегашните 50 км/ч. Целта е да има по-малко катастрофи и по-безопасни улици за пешеходци, велосипедисти и разхождащи се хора.

Местните жители имат различни мнения. Едни смятат скоростта за твърде ниска, други – че ще е по-спокойно и сигурно. Подобни ограничения вече съществуват и в други големи европейски столици. В град Болоня след въвеждането на ограничения от 30 км/ч, броят на пътните инциденти е намалял.