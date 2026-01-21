Перник се потопи в магията на „Сурва“

Ако сте пропуснали фестивала „Сурва“ миналия уикенд, на 24 и 25 януари ще можете отново да се потопите в магичната атмосфера на кукерската традиция.

Кукерските игри от селата Светля и Долна Секирна в пернишко влязоха в международния видеообмен. Кадри на Ройтерс показаха как местни жители спазват старата зимна традиция, предаваща се от поколение на поколение.

Хората се облякоха в пъстри и страшни костюми, сложиха маски с пера и рога и обикаляха селата с факли. Те танцуваха около голям огън и носеха тежки звънци на кръста си, за да прогонят злите сили и болестите, и да донесат здраве и късмет за новата година.

Ръководителят на групата Златко Стефанов каза, че хората се събират всяка година, за да спазят традицията жива. „Сурва“ е една от най-старите народни традиции в България, съчетаваща християнски и древни вярвания.