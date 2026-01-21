БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЕП реши да поиска становище от Съда на ЕС за търговското...
Чете се за: 03:37 мин.
Президентът Румен Радев получи покана от американския...
Чете се за: 02:00 мин.
КС ще гледа делото за оставката на президента Румен Радев...
Чете се за: 00:27 мин.
На първо четене: Парламентът прие КПК да бъде закрита
Чете се за: 04:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Перник се потопи в магията на „Сурва“

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
Деца
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Ако сте пропуснали фестивала „Сурва“ миналия уикенд, на 24 и 25 януари ще можете отново да се потопите в магичната атмосфера на кукерската традиция.

Кукерските игри от селата Светля и Долна Секирна в пернишко влязоха в международния видеообмен. Кадри на Ройтерс показаха как местни жители спазват старата зимна традиция, предаваща се от поколение на поколение.

Хората се облякоха в пъстри и страшни костюми, сложиха маски с пера и рога и обикаляха селата с факли. Те танцуваха около голям огън и носеха тежки звънци на кръста си, за да прогонят злите сили и болестите, и да донесат здраве и късмет за новата година.

Ръководителят на групата Златко Стефанов каза, че хората се събират всяка година, за да спазят традицията жива. „Сурва“ е една от най-старите народни традиции в България, съчетаваща християнски и древни вярвания.

Последвайте ни

ТОП 24

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Кога ще бъде пуснато движението по столичния булевард "Стамболийски"?
2
Кога ще бъде пуснато движението по столичния булевард...
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в първото шоу от националната селекция на БНТ за "Евровизия 2026"
3
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в...
Първите стъпки в еврозоната: Приликите и разликите между България и Хърватия
4
Първите стъпки в еврозоната: Приликите и разликите между България и...
Тръмп 1 година на поста: Без мен вече нямаше да има НАТО
5
Тръмп 1 година на поста: Без мен вече нямаше да има НАТО
В "Референдум": 64% одобряват оставката на президента Радев
6
В "Референдум": 64% одобряват оставката на президента Радев

Най-четени

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
2
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
3
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
4
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
5
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
6
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...

Още от: У нас

Габрово решава дали ще обяви грипна епидемия, удължават мерките във Варна и Добрич
Габрово решава дали ще обяви грипна епидемия, удължават мерките във Варна и Добрич
Старите монети получават нов живот в помощ на бездомни животни Старите монети получават нов живот в помощ на бездомни животни
Чете се за: 00:45 мин.
Национален форум за предучилищно образование „Градивни частици на бъдещето“ Национален форум за предучилищно образование „Градивни частици на бъдещето“
Чете се за: 00:32 мин.
Новините 21.01.2026 г. Новините 21.01.2026 г.
Чете се за: 04:25 мин.
Какво печелят България и Гърция от отварянето на пътя Рудозем – Ксанти? Какво печелят България и Гърция от отварянето на пътя Рудозем – Ксанти?
Чете се за: 02:50 мин.
ОИСР: ИИ решава задачите, но пречи на истинското учене ОИСР: ИИ решава задачите, но пречи на истинското учене
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Правната комисия в НС прие да гласуваме със сканиращи устройства на предстоящия вот
Правната комисия в НС прие да гласуваме със сканиращи устройства на...
Чете се за: 08:17 мин.
У нас
Тръмп в Давос: Искаме незабавни преговори за Гренландия, няма да използваме сила Тръмп в Давос: Искаме незабавни преговори за Гренландия, няма да използваме сила
Чете се за: 04:20 мин.
По света
Държавата влиза като инвеститор в търсенето и проучването на подземни богатства в Черно море Държавата влиза като инвеститор в търсенето и проучването на подземни богатства в Черно море
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
КС ще гледа делото за оставката на президента Румен Радев в петък КС ще гледа делото за оставката на президента Румен Радев в петък
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Напрeжение на политическата сцена у нас след поканата на Тръмп
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Правителството одобри 5% индексация на възнагражденията в бюджетния...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
ЕП реши да поиска становище от Съда на ЕС за търговското...
Чете се за: 03:37 мин.
По света
Европол разби най-голямата мрежа за синтетични наркотици в Европа
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ