Новините 21.01.2026 г.

Акценти за деня:

У НАС

Национален форум за предучилищно образование „Градивни частици на бъдещето“

Над 600 преподаватели от цялата страна ще се съберат в София, за да говорят за по-добро и по-модерно обучение в детските градини. Това ще се случи по време на Национален форум за предучилищното образование с името „Градивни частици на бъдещето“.

Старите монети получават нов живот в помощ на бездомни животни

21 дни след въвеждането на еврото у нас, старите български монети получават нов живот в помощ на бездомни животни. С наближаването на изваждането на левовите монети от обращение, в страната се появяват различни благотворителни инициативи, които насърчават хората да ги дарят.

Габрово решава дали ще обяви грипна епидемия, удължават мерките във Варна и Добрич

Днес здравната инспекция в Габрово ще реши дали да обяви епидемия, тъй като заболеваемостта е достигнала епидемични стойности (малко над 30-32 заболели на 10 000 души). В Благоевград и София обстановката е все още пред-епидемична.

Перник се потопи в магията на „Сурва“

Кукерските игри от селата Светля и Долна Секирна в пернишко влязоха в международния видеообмен. Кадри на Ройтерс показаха как местни жители спазват старата зимна традиция, предаваща се от поколение на поколение.

СВЯТ

Парад с пластмасови морски животни срещу замърсяването на океаните

В град Майпу, близо до столицата на Чили, се проведе необичаен парад. Огромни морски животни, изработени от рециклирана пластмаса „плуваха“ по улиците като част от артистично шествие.

Странен обект премина пред Луната и събуди любопитството на наблюдателите

При наблюдение на Луната с телескоп е забелязан необикновен обект. Специалисти обясняват, че подобни наблюдения често са резултат от обекти, които преминават между камерата и Луната, създавайки впечатляващи визуални ефекти.

Последен ден, в който може да изпратите името си до Луната

НАСА напомня, че днес е последният ден, в който хора от цял свят могат да изпратят името си за участие в мисията „Артемида II“ чрез официалния сайт на космическата агенция. Имената ще бъдат записани на специална карта памет и ще пътуват на борда на космическия кораб „Орион“.

Рим намалява скоростта в историческия център до 30 км/ч

В Рим е въведено ново правило за движение в историческия център – колите трябва да се движат с не повече от 30 км/ч, вместо досегашните 50 км/ч. Целта е да има по-малко катастрофи и по-безопасни улици за пешеходци, велосипедисти и разхождащи се хора.

Историческа кула в Копенхаген остана без покрив, но по добра причина

В датската столица Копенхаген започна мащабен ремонт на известната кръгла кула „Rundetaarn“. С помощта на кран беше свален тежкият 3-тонен купол на обсерваторията, след като е установено, че покривът пропуска вода.

СПОРТ

Александър Везенков отново поведе Олимпиакос към успех в Евролигата

Александър Везенков отново показа страхотна форма и изведе Олимпиакос до трети пореден успех в Евролигата. Отборът победи Макаби (Тел Авив) в мач от 23-ия кръг на турнира.

БНТ 3 ще излъчи решителните мачове от Европейското първенство по водна топка

БНТ 3 ще даде възможност на зрителите да проследят най-важните срещи от Европейското първенство по водна топка, което се провежда в Белград. В петък ще бъдат излъчени полуфиналните двубои, а в неделя – мачовете за медалите. Срещите ще започнат от 18:00 и от 21:30 часа.