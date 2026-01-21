Божидар Саръбоюков: Mоя мечта e да подобря националния рекорд в скока на дължина в зала

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Лекоатлетът, който вече мисли за предстоящите турнири, цели да изгради постоянство.

Лекоатлетът Божидар Саръбоюков цели да подобри националния рекорд в скока на дължина и това постижение да му послужи като трамплин към по-високи цели.

Най-добрият български състезател в скока на дължина при мъжете подобри личния си рекорд на закрито и завърши на първа позиция в дисциплината във второто издание на международния турнир по лека атлетика в зала "Локомотив" в Пловдив.

"Много подготовка направихме тази зима. Наблягахме на доста елементи, които ми куцаха. Не смея да твърдя, че съм ги оправил. Имам много още какво да оправям по техниката. Вдигнах физическите качества, но не е това, което търся. Смятам, че това са резултати, които можех още миналата година да ги постигна. Трябва да съм здраво стъпил на земята. Според мен хубавите неща идват бавно. Смятам, че съм още млад. Само се надявам да съм здрав", сподели той след състезанието.

Саръбоюков, който вече мисли за предстоящите турнири, цели да изгради постоянство.

"За мен не е толкова важно дали вдигам нивото със всеки опит. Важно за мен е да съм постоянен и всяка година да постигам повече и повече. Надявам се това да е само началото този сезон. Не искам да обещавам нищо. Сега си продължавам напред. Почват турнирите един след друг. Смятам, че с по-силна конкуренция, нещата вървят в моя полза", добави атлет №1 на България за миналата година.

Скоковете му показват, че е способен на още по-добри резултати.

"Направих неуспешен опит, който беше 8.32 м с много малък фаул. Дори смятам, че по старите правила, с въздушния фаул, щяха да го измерят като официален опит. Това е една моя мечта, да подобря националния рекорд в зала, който е 8.30 м в зала. Смятам, че има съвсем други по-високи цели, които да гоня, но може би това е първата стъпка към тях. Надявам се да го подобря най-скоро време", допълни Саръбоюков.

Вижте цялото интервю във видеото.

